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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.11.2021 14:14
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünü Danışma Komitesi uygunluk görüşü çerçevesinde Türkiye'de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarından, faizsiz yatırım araçlarından, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarından, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından ve diğer faizsiz yatırım araçlarından oluşturur. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon, "Atak Değişken" tanımına uygun şekilde risk değeri 4 ile 5 aralığında kalacak şekilde yönetilir.
Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.
Danışma komitesine ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir.


İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 0,95




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976244


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VERTU 27,84 135.323.145 % 8,41  
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Riyal 2,5797 2,5927 % 0,26  
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Tam 3.751 3.845 0,00  
Yarım 1.813 1.860 0,00  
Çeyrek 909 930 0,00  
Gümüş.Ons 24,38 24,42 -0,07  
Gümüş Gr. 7,61 7,63 0,00  
B. Petrol 83,75 83,75 0,32  
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