TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.11.2021 14:15
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 0,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976245
BIST
14:031.625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 16,59
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
14:039,7148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0372
|Açılış
|: 9,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
14:0311,2709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0485
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
14:03569,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,68
|Açılış
|: 569,59
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler14:03
|TSPOR
|6,18
|26.454.825
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|8.499.135
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,27
|28.309.701
|% 7,83
|
|VERTU
|27,46
|140.788.616
|% 6,93
|
|GSRAY
|4,16
|245.855.030
|% 6,12
|
|KARYE
|13,00
|161.478.261
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|356.767.891
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|38.660.921
|% -9,90
|
|INVEO
|28,88
|11.423.953
|% -8,61
|
|AKFGY
|5,43
|29.551.038
|% -8,28
|
|GARAN
|10,86
|1.620.245.949
|% 0,74
|
|SISE
|9,36
|1.574.188.042
|% 4,35
|
|PETKM
|6,93
|1.315.917.483
|% 1,61
|
|THYAO
|18,27
|1.117.020.680
|% 1,22
|
|YKBNK
|3,15
|905.315.769
|% 3,62
|
|YKBNK
|3,15
|905.315.769
|% 3,62
|
|PETKM
|6,93
|1.315.917.483
|% 1,61
|
|SISE
|9,36
|1.574.188.042
|% 4,35
|
|ODAS
|1,52
|249.595.815
|% 2,70
|
|GARAN
|10,86
|1.620.245.949
|% 0,74
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7104
|9,7148
|% 0,38
|
|Euro
|11,2650
|11,2709
|% 0,43
|
|Sterlin
|13,1439
|13,2099
|% 0,40
|
|Frank
|10,5878
|10,6516
|% 0,33
|
|Riyal
|2,5792
|2,5921
|% 0,24
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,53
|
|Altın Gr.
|570
|570
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.826
|-1,00
|
|Tam
|3.750
|3.845
|-0,79
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|-0,39
|
|Çeyrek
|909
|930
|-0,19
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,77
|83,77
|0,34
|
Seans Raporu
14:03
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