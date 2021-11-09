TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.11.2021 14:16
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976247
BIST
14:251.623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 14,75
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
14:259,7152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0376
|Açılış
|: 9,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
14:2511,2695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0471
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
14:25570,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,52
|Açılış
|: 570,14
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler14:25
|TSPOR
|6,18
|26.561.850
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,25
|28.794.391
|% 7,32
|
|GSRAY
|4,19
|306.263.084
|% 6,89
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|162.174.814
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|357.602.107
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|38.705.637
|% -9,90
|
|INVEO
|28,86
|11.899.599
|% -8,67
|
|AKFGY
|5,41
|30.234.361
|% -8,61
|
|GARAN
|10,86
|1.725.815.047
|% 0,74
|
|SISE
|9,36
|1.595.376.454
|% 4,35
|
|PETKM
|6,96
|1.470.269.674
|% 2,05
|
|THYAO
|18,25
|1.166.358.294
|% 1,11
|
|YKBNK
|3,14
|947.528.027
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,14
|947.528.027
|% 3,29
|
|PETKM
|6,96
|1.470.269.674
|% 2,05
|
|SISE
|9,36
|1.595.376.454
|% 4,35
|
|ODAS
|1,52
|252.588.710
|% 2,70
|
|GARAN
|10,86
|1.725.815.047
|% 0,74
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7124
|9,7152
|% 0,39
|
|Euro
|11,2635
|11,2695
|% 0,42
|
|Sterlin
|13,1480
|13,2140
|% 0,43
|
|Frank
|10,5911
|10,6549
|% 0,36
|
|Riyal
|2,5811
|2,5941
|% 0,32
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|1,80
|
|Altın Gr.
|569
|569
|1,86
|
|Cumhuriyet
|3.768
|3.825
|-2,00
|
|Tam
|3.750
|3.844
|-1,32
|
|Yarım
|1.812
|1.859
|-0,64
|
|Çeyrek
|909
|930
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,77
|83,77
|0,34
|
Seans Raporu
14:25
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14:40TSPOR
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 298, 151 adet işlem
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14:39XU100
Endeks 1, 624 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 17, 430.00 milyon TL de
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14:38ORGE
Yüzde 4.44 oranında artışla 6.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 138, 589 adet işlem
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14:36TSPOR
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 285, 189 adet işlem
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14:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, DOHOL, ARCLK