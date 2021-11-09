TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.11.2021 14:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976248
BIST
14:161.623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 14,42
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
14:169,7140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0364
|Açılış
|: 9,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
14:1611,2685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0461
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
14:16569,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,25
|Açılış
|: 569,87
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler14:16
|TSPOR
|6,18
|26.471.789
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|VERTU
|27,68
|143.702.297
|% 7,79
|
|GSDDE
|4,26
|28.595.385
|% 7,58
|
|GSRAY
|4,15
|281.367.489
|% 5,87
|
|KARYE
|13,00
|161.713.301
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|356.954.855
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|38.672.131
|% -9,90
|
|INVEO
|28,82
|11.694.759
|% -8,80
|
|AKFGY
|5,40
|30.120.741
|% -8,78
|
|GARAN
|10,85
|1.673.702.215
|% 0,65
|
|SISE
|9,36
|1.586.401.165
|% 4,35
|
|PETKM
|6,99
|1.420.501.918
|% 2,49
|
|THYAO
|18,26
|1.151.742.717
|% 1,16
|
|YKBNK
|3,13
|922.222.843
|% 2,96
|
|YKBNK
|3,13
|922.222.843
|% 2,96
|
|PETKM
|6,99
|1.420.501.918
|% 2,49
|
|SISE
|9,36
|1.586.401.165
|% 4,35
|
|ODAS
|1,51
|251.455.294
|% 2,03
|
|GARAN
|10,85
|1.673.702.215
|% 0,65
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7117
|9,7140
|% 0,38
|
|Euro
|11,2625
|11,2685
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,1456
|13,2115
|% 0,42
|
|Frank
|10,5893
|10,6531
|% 0,35
|
|Riyal
|2,5803
|2,5932
|% 0,28
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|1,80
|
|Altın Gr.
|569
|569
|1,86
|
|Cumhuriyet
|3.768
|3.825
|-2,00
|
|Tam
|3.750
|3.844
|-1,32
|
|Yarım
|1.812
|1.859
|-0,64
|
|Çeyrek
|909
|930
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,77
|83,77
|0,34
|
Seans Raporu
14:16
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-
14:27ORGE
Yüzde 4.11 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 084, 024 adet işlem
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14:26GSDHO
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 522, 288 adet işlem
-
14:25PGSUS
Yüzde 4.03 oranında artışla 96.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 834, 091 adet işlem
-
14:24XU100
Endeks 1, 623 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 16, 891.00 milyon TL de
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14:24ORGE
Yüzde 4.11 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 073, 602 adet işlem