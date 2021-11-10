TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.11.2021 11:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünü Danışma Komitesi uygunluk görüşü çerçevesinde Türkiye'de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarından, faizsiz yatırım araçlarından, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarından, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından ve diğer faizsiz yatırım araçlarından oluşturur. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon, "Dengeli Değişken" tanımına uygun şekilde risk değeri 3 ile 4 aralığında kalacak şekilde yönetilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976779
BIST
11:311.621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,97
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.614
11:319,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0592
|Açılış
|: 9,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,7987
En Düşük
9,7204
11:3111,3284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0346
|Açılış
|: 11,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3451
En Düşük
11,2653
11:31575,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,05
|Açılış
|: 575,11
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
575,19
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler11:31
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,69
|2.354.347
|% 9,85
|
|SOKM
|12,68
|163.779.323
|% 9,22
|
|KERVN
|0,75
|131.395
|% 7,14
|
|DOKTA
|32,18
|4.981.787
|% -8,58
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|KLMSN
|10,13
|16.012.082
|% -7,49
|
|CUSAN
|9,27
|12.444.730
|% -6,08
|
|SARKY
|17,16
|29.722.627
|% -5,97
|
|GARAN
|10,71
|1.133.456.939
|% 1,23
|
|PETKM
|7,28
|979.354.787
|% 0,28
|
|TSPOR
|6,02
|690.198.304
|% -2,59
|
|THYAO
|18,12
|609.031.383
|% -0,22
|
|SASA
|32,36
|354.566.758
|% 0,56
|
|PETKM
|7,28
|979.354.787
|% 0,28
|
|TSPOR
|6,02
|690.198.304
|% -2,59
|
|GARAN
|10,71
|1.133.456.939
|% 1,23
|
|YKBNK
|3,11
|289.474.987
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,14
|196.893.656
|% 0,94
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7893
|9,7914
|% 0,61
|
|Euro
|11,3235
|11,3284
|% 0,31
|
|Sterlin
|13,2246
|13,2909
|% 0,55
|
|Frank
|10,6882
|10,7526
|% 0,48
|
|Riyal
|2,6031
|2,6162
|% 0,69
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-5,90
|
|Altın Gr.
|575
|575
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,06
|
|B. Petrol
|85,10
|85,10
|0,32
|
Seans Raporu
11:31
daha fazla
-
11:47KRONT
Yüzde 6.06 oranında artışla 36.38 lira fiyatla işlem gören hissede 338, 488 adet işlem
-
11:46KARYE
Yüzde 4.92 oranında artışla 13.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 994, 260 adet işlem
-
11:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 03 artarak (% 0.40 ) 1, 766
-
11:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, PETKM, TRKCM
-
11:45XU100
Endeks 1, 622 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 8, 366.00 milyon TL de