TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünü Danışma Komitesi uygunluk görüşü çerçevesinde Türkiye'de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarından, faizsiz yatırım araçlarından, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarından, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından ve diğer faizsiz yatırım araçlarından oluşturur. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon, "Muhafazakâr Değişken" tanımına uygun şekilde risk değeri 1 ile 2 aralığında kalacak şekilde yönetilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976780BIST