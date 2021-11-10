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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.11.2021 11:38
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon "Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon malvarlığı Danışma Komitesi'nin uygunluk görüşü çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmek üzere kurulmuş olan grup emeklilik yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi: Fon, portföyünü Türkiye'de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen faizsiz yatırım araçları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları ve katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından oluşturur. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen ve yatırım stratejisine uygun yerli ve yabancı varlık türlerine yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976781


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