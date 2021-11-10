TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.11.2021 11:42
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 0,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976786
BIST
11:291.621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.614
11:299,7911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0589
|Açılış
|: 9,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,7987
En Düşük
9,7204
11:2911,3240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0302
|Açılış
|: 11,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3451
En Düşük
11,2653
11:29574,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,74
|Açılış
|: 574,96
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
575,15
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler11:29
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,69
|2.346.064
|% 9,85
|
|SOKM
|12,60
|144.950.872
|% 8,53
|
|DOAS
|36,86
|68.139.669
|% 7,34
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|DOKTA
|32,66
|4.691.179
|% -7,22
|
|KLMSN
|10,19
|15.282.968
|% -6,94
|
|CUSAN
|9,27
|12.362.850
|% -6,08
|
|EMKEL
|2,76
|15.293.100
|% -5,80
|
|GARAN
|10,71
|1.112.361.450
|% 1,23
|
|PETKM
|7,26
|944.167.358
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,00
|676.627.210
|% -2,91
|
|THYAO
|18,14
|561.710.882
|% -0,11
|
|SASA
|32,46
|341.572.956
|% 0,87
|
|PETKM
|7,26
|944.167.358
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,00
|676.627.210
|% -2,91
|
|GARAN
|10,71
|1.112.361.450
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,13
|194.584.009
|% 0,47
|
|YKBNK
|3,10
|279.471.300
|% 0,32
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7881
|9,7911
|% 0,61
|
|Euro
|11,3186
|11,3240
|% 0,27
|
|Sterlin
|13,2156
|13,2819
|% 0,48
|
|Frank
|10,6835
|10,7478
|% 0,44
|
|Riyal
|2,6025
|2,6155
|% 0,67
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-5,97
|
|Altın Gr.
|574
|574
|0,94
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,04
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|0,55
|