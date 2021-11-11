TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.11.2021 10:44
e azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Bakanlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.
Danışma komitesine ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir.
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 0,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976992
BIST
11:041.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 15,99
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.641
En Düşük
1.621
11:049,9473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1058
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9488
En Düşük
9,8289
11:0411,4111
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1132
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4319
En Düşük
11,2896
11:04592,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 6,30
|Açılış
|: 592,64
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
593,27
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler11:04
|DOBUR
|102,30
|11.668.133
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,85
|15.455.357
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|62.725.843
|% 9,76
|
|DOAS
|41,14
|74.173.375
|% 8,95
|
|OZRDN
|8,36
|15.676.097
|% 8,57
|
|KZBGY
|35,56
|64.164.486
|% -9,97
|
|BASGZ
|17,43
|143.007.594
|% -9,27
|
|VAKFN
|6,45
|24.964.669
|% -4,87
|
|IZFAS
|6,37
|1.311.692
|% -4,78
|
|TURGG
|138,70
|11.212.754
|% -4,08
|
|PETKM
|7,57
|1.245.306.088
|% 4,41
|
|GARAN
|10,73
|408.208.198
|% 0,00
|
|THYAO
|18,27
|388.710.174
|% 0,77
|
|EREGL
|19,62
|355.007.254
|% 1,40
|
|KRDMD
|7,47
|333.243.290
|% 2,19
|
|PETKM
|7,57
|1.245.306.088
|% 4,41
|
|ADESE
|1,35
|62.725.843
|% 9,76
|
|TSPOR
|6,80
|311.712.027
|% 4,62
|
|KRDMD
|7,47
|333.243.290
|% 2,19
|
|DOHOL
|2,82
|122.639.660
|% 2,17
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9440
|9,9473
|% 1,08
|
|Euro
|11,4037
|11,4111
|% 1,00
|
|Sterlin
|13,2542
|13,3207
|% 0,74
|
|Frank
|10,7544
|10,8192
|% 0,77
|
|Riyal
|2,6396
|2,6528
|% 0,88
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|3,42
|
|Altın Gr.
|593
|593
|6,38
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,96
|7,97
|0,16
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|0,14
|
Seans Raporu
11:04
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11:14TSPOR
Yüzde 4.62 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 470, 244 adet işlem
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11:12FADE
Yüzde 5.50 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 690, 301 adet işlem
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11:11XU100
Endeks 1, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 6, 183.00 milyon TL de
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11:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, SAHOL, AKBNK
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11:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, PETKM, KOZAL