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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.11.2021 10:44
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

e azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Bakanlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.
Danışma komitesine ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir.


İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 0,95




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976992


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BIST En Aktif Hisseler11:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 102,30 11.668.133 % 10,00  
OYLUM 8,85 15.455.357 % 9,94  
ADESE 1,35 62.725.843 % 9,76  
DOAS 41,14 74.173.375 % 8,95  
OZRDN 8,36 15.676.097 % 8,57  
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11:04 Alış Satış %  
Dolar 9,9440 9,9473 % 1,08  
Euro 11,4037 11,4111 % 1,00  
Sterlin 13,2542 13,3207 % 0,74  
Frank 10,7544 10,8192 % 0,77  
Riyal 2,6396 2,6528 % 0,88  
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11:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 3,42  
Altın Gr. 593 593 6,38  
Cumhuriyet 3.873 3.931 91,00  
Tam 3.854 3.952 97,86  
Yarım 1.863 1.912 47,34  
Çeyrek 934 956 23,67  
Gümüş.Ons 24,88 24,91 0,20  
Gümüş Gr. 7,96 7,97 0,16  
B. Petrol 82,78 82,78 0,14  
Seans Raporu 11:04
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