TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.11.2021 10:50
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Sektör Duyurusunda belirtilen yatırım stratejisi çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.
Fon portföyüne Danışma Komitesi uygunluk görüşü çerçevesinde sermaye piyasası araçları dahil edilir.Danışma komitesine ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir.
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 0,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977302
BIST
11:231.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 11,38
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
11:239,9317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0284
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
11:2311,3775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0271
|Açılış
|: 11,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
11:23592,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,73
|Açılış
|: 592,53
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler11:23
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,59
|18.649.275
|% 8,36
|
|DOAS
|44,74
|158.563.178
|% 7,76
|
|CEOEM
|10,00
|24.900.158
|% 7,30
|
|ATATP
|56,55
|52.669.860
|% 6,70
|
|KZBGY
|32,02
|8.849.943
|% -9,96
|
|ADESE
|1,22
|379.139.617
|% -9,63
|
|BASGZ
|15,64
|208.633.277
|% -9,54
|
|NUGYO
|11,27
|4.400.418
|% -7,17
|
|ULUFA
|2,40
|40.305.651
|% -6,98
|
|PETKM
|7,50
|1.232.758.971
|% -1,96
|
|GARAN
|10,63
|416.650.507
|% 0,28
|
|ADESE
|1,22
|379.139.617
|% -9,63
|
|KRDMD
|7,49
|355.974.286
|% 0,94
|
|THYAO
|17,99
|343.550.434
|% 1,52
|
|ADESE
|1,22
|379.139.617
|% -9,63
|
|PETKM
|7,50
|1.232.758.971
|% -1,96
|
|ODAS
|1,57
|160.486.519
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,07
|161.696.864
|% -0,32
|
|KRDMD
|7,49
|355.974.286
|% 0,94
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9284
|9,9317
|% 0,29
|
|Euro
|11,3664
|11,3775
|% 0,24
|
|Sterlin
|13,2685
|13,3350
|% 0,53
|
|Frank
|10,7397
|10,8044
|% 0,34
|
|Riyal
|2,6434
|2,6566
|% 0,39
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-8,58
|
|Altın Gr.
|592
|593
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|8,01
|8,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,42
|82,42
|-0,45
|