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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.11.2021 10:50
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Sektör Duyurusunda belirtilen yatırım stratejisi çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.
Fon portföyüne Danışma Komitesi uygunluk görüşü çerçevesinde sermaye piyasası araçları dahil edilir.Danışma komitesine ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir.


İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 0,95




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977302


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 112,50 12.935.588 % 9,97  
OYLUM 9,59 18.649.275 % 8,36  
DOAS 44,74 158.563.178 % 7,76  
CEOEM 10,00 24.900.158 % 7,30  
ATATP 56,55 52.669.860 % 6,70  
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11:23 Alış Satış %  
Dolar 9,9284 9,9317 % 0,29  
Euro 11,3664 11,3775 % 0,24  
Sterlin 13,2685 13,3350 % 0,53  
Frank 10,7397 10,8044 % 0,34  
Riyal 2,6434 2,6566 % 0,39  
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11:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 -8,58  
Altın Gr. 592 593 -0,67  
Cumhuriyet 3.932 3.992 61,00  
Tam 3.913 4.011 58,95  
Yarım 1.891 1.940 28,52  
Çeyrek 949 970 14,25  
Gümüş.Ons 25,04 25,07 -0,17  
Gümüş Gr. 8,01 8,02 -0,01  
B. Petrol 82,42 82,42 -0,45  
Seans Raporu 11:23
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