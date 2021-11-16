TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.11.2021 10:35
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon "Katılım Fonu'' niteliğinde olup, Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Yönetmelik ve Rehber'de belirlenmiş olan yönetim ilkelerinin yanı sıra Danışma Komitesi'nin görüşlerine uyulur. Fon'un yatırım stratejisi Fon portföyünün asgari yüzde altmışı, Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarından oluşur. Ayrıca, fon portföyünün azami yüzde otuzu Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde asgari yüzde onu Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, azami yüzde yirmi beşi Türk Lirası cinsinden katılma hesabında yatırıma yönlendirilir.
Fon içerisindeki varlık dağılımı, süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.
Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.
Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977976
BIST
10:551.709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,06
|Açılış
|: 1.715
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|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.704
10:5510,1747
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1169
|Açılış
|: 10,0150
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|Önceki Kapanış
|: 9,9880
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10,2165
En Düşük
10,0421
10:5511,5798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1437
|Açılış
|: 11,4500
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|Önceki Kapanış
|: 11,4250
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11,6239
En Düşük
11,4245
10:55610,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 7,50
|Açılış
|: 610,19
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|Önceki Kapanış
|: 602,69
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611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler10:55
|ELITE
|19,72
|84.787.722
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|TDGYO
|7,26
|15.728.432
|% 7,08
|
|ESCAR
|24,62
|14.480.926
|% 6,86
|
|OYLUM
|8,11
|5.372.471
|% -7,42
|
|PENTA
|163,60
|7.285.335
|% -6,94
|
|HEDEF
|3,39
|5.389.897
|% -5,57
|
|GRNYO
|2,48
|1.146.662
|% -4,98
|
|DOGUB
|3,21
|488.084
|% -4,46
|
|GARAN
|12,28
|1.163.753.677
|% 5,59
|
|YKBNK
|3,47
|949.058.749
|% 2,36
|
|AKBNK
|7,18
|875.060.017
|% 3,01
|
|ISCTR
|6,99
|601.760.916
|% 0,00
|
|PETKM
|8,08
|598.799.120
|% 1,89
|
|YKBNK
|3,47
|949.058.749
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,20
|185.752.171
|% -3,23
|
|AKBNK
|7,18
|875.060.017
|% 3,01
|
|GARAN
|12,28
|1.163.753.677
|% 5,59
|
|TSKB
|1,65
|153.166.223
|% -4,07
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1688
|10,1747
|% 1,16
|
|Euro
|11,5696
|11,5798
|% 1,26
|
|Sterlin
|13,6283
|13,6966
|% 1,36
|
|Frank
|10,9249
|10,9907
|% 0,93
|
|Riyal
|2,6992
|2,7127
|% 0,94
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|1,45
|
|Altın Gr.
|609
|610
|6,82
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,18
|8,19
|0,07
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|0,76
|
Seans Raporu
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11:05PRKAB
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