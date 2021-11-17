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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.11.2021 10:31
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon "Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon malvarlığı Danışma Komitesi'nin uygunluk görüşü çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Fon portföyünün en az %80'ini devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve/veya altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon portföyünün %20'lik kısmında ise diğer kıymetli madenlere, Türk Lirası cinsinden katılma hesabı, borsa yatırım fonu, BIST Katılım Endeksi Payları ve kira sertifikalarıyla da piyasalardaki fırsatlardan yararlanarak, orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlanması hedeflemektedir. Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının Fon portföyünün %20'sini geçmemesi ve katılım bankacılığı ilkeleri ile uyumlu olması esas olup, izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fonun yönetiminde Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978260


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Tam 4.275 4.384 87,89  
Yarım 2.066 2.121 42,52  
Çeyrek 1.036 1.060 21,26  
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