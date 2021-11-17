TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.11.2021 10:31
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon "Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon malvarlığı Danışma Komitesi'nin uygunluk görüşü çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Fon portföyünün en az %80'ini devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve/veya altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon portföyünün %20'lik kısmında ise diğer kıymetli madenlere, Türk Lirası cinsinden katılma hesabı, borsa yatırım fonu, BIST Katılım Endeksi Payları ve kira sertifikalarıyla da piyasalardaki fırsatlardan yararlanarak, orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlanması hedeflemektedir. Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının Fon portföyünün %20'sini geçmemesi ve katılım bankacılığı ilkeleri ile uyumlu olması esas olup, izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fonun yönetiminde Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978260
BIST
12:241.707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.718
En Düşük
1.703
12:2410,7824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1497
|Açılış
|: 10,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9678
En Düşük
10,6090
12:2412,2302
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1866
|Açılış
|: 12,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4330
En Düşük
12,0127
12:24650,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 12,39
|Açılış
|: 650,05
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler12:24
|DITAS
|22,92
|16.239.196
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|9.743.335
|% 9,96
|
|PRKAB
|44,66
|141.380.521
|% 9,73
|
|TETMT
|188,00
|6.555.516
|% 8,55
|
|ZRGYO
|2,48
|102.436.657
|% 5,98
|
|GMTAS
|2,35
|6.682.060
|% -9,96
|
|ELITE
|17,25
|36.354.234
|% -6,66
|
|BASGZ
|16,23
|349.177.681
|% -5,80
|
|TDGYO
|6,57
|5.346.994
|% -5,06
|
|SUMAS
|86,30
|24.509
|% -4,96
|
|PETKM
|7,77
|817.543.373
|% 0,78
|
|GARAN
|11,90
|670.003.538
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,45
|668.585.059
|% 2,37
|
|TSPOR
|7,90
|436.089.816
|% 2,46
|
|THYAO
|17,92
|388.155.650
|% -0,39
|
|YKBNK
|3,45
|668.585.059
|% 2,37
|
|ADESE
|1,06
|121.217.613
|% -0,93
|
|PETKM
|7,77
|817.543.373
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,15
|182.374.326
|% -1,38
|
|GARAN
|11,90
|670.003.538
|% 0,00
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7748
|10,7824
|% 1,41
|
|Euro
|12,2160
|12,2302
|% 1,55
|
|Sterlin
|14,5950
|14,6682
|% 2,12
|
|Frank
|11,6341
|11,7042
|% 2,01
|
|Riyal
|2,8807
|2,8952
|% 2,01
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-2,52
|
|Altın Gr.
|650
|650
|12,37
|
|Cumhuriyet
|4.278
|4.343
|70,00
|
|Tam
|4.275
|4.384
|87,89
|
|Yarım
|2.066
|2.121
|42,52
|
|Çeyrek
|1.036
|1.060
|21,26
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,74
|8,75
|0,19
|
|B. Petrol
|80,09
|80,09
|-0,19
|