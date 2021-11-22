TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.11.2021 10:14
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesidir. Fon, portföyünün en az yüzde yetmişi oranında ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırım yapar.
Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden Katılma hesabında, fon portföyünün azami yüzde onbeşi Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde ve asgari yüzde onu Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde ve Danışma komitesi tarafından onaylanmış katılım esaslarına uygun yurt içi ortaklık paylardan oluşmaktadır.
Fon portföyüne, fon portföyünün azami yüzde beşi oranında Borsa veya Borsa Dışı Vaad Sözleşmelerinde değerlendirilebilir.
Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 11. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978908
BIST
11:591.756
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 18,93
|Açılış
|: 1.751
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|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.758
En Düşük
1.749
11:5911,2066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0450
|Açılış
|: 11,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
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11,2326
En Düşük
10,9592
11:5912,6433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0644
|Açılış
|: 12,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
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12,6658
En Düşük
12,3613
11:59663,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -4,29
|Açılış
|: 663,96
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|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler11:59
|SANFM
|31,96
|13.467.795
|% 9,98
|
|TETMT
|230,40
|3.273.053
|% 9,98
|
|PENTA
|206,30
|15.711.054
|% 9,97
|
|ATATP
|56,90
|33.949.032
|% 9,95
|
|DOBUR
|198,90
|17.023.055
|% 9,95
|
|MERCN
|11,12
|58.317.698
|% -9,96
|
|BJKAS
|5,64
|67.004.039
|% -5,84
|
|GSRAY
|4,05
|158.937.447
|% -5,81
|
|BASGZ
|13,21
|186.818.833
|% -5,37
|
|CASA
|114,80
|39.376
|% -3,53
|
|THYAO
|17,46
|949.275.722
|% 2,17
|
|SISE
|11,12
|802.959.816
|% -1,16
|
|KRDMD
|8,39
|611.647.445
|% 2,57
|
|GARAN
|12,10
|547.043.844
|% 0,41
|
|TSPOR
|9,02
|354.004.957
|% 5,13
|
|ODAS
|1,65
|283.086.275
|% 3,12
|
|KRDMD
|8,39
|611.647.445
|% 2,57
|
|SISE
|11,12
|802.959.816
|% -1,16
|
|YKBNK
|3,60
|228.606.293
|% 1,41
|
|THYAO
|17,46
|949.275.722
|% 2,17
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1961
|11,2066
|% -0,40
|
|Euro
|12,6284
|12,6433
|% -0,51
|
|Sterlin
|14,9797
|15,0549
|% -0,67
|
|Frank
|12,0056
|12,0779
|% -0,53
|
|Riyal
|2,9751
|2,9900
|% -0,52
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-1,96
|
|Altın Gr.
|662
|662
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|4.376
|4.442
|-10,00
|
|Tam
|4.357
|4.467
|-5,83
|
|Yarım
|2.106
|2.161
|-2,83
|
|Çeyrek
|1.056
|1.080
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|8,91
|8,92
|0,02
|
|B. Petrol
|79,34
|79,34
|0,45
|
Seans Raporu
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12:09VAKKO
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