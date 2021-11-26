TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.11.2021 16:32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979834
BIST
16:211.771
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -48,73
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.769
16:2112,3168
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 0,3170
|Açılış
|: 12,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,3721
En Düşük
11,9402
16:2113,9050
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 0,4376
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,9644
En Düşük
13,3965
16:21710,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 20,42
|Açılış
|: 710,72
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
711,16
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:21
|ARMDA
|63,25
|4.212.053
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|136.069.539
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.730.558
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.710.846
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.205.667
|% -9,98
|
|THYAO
|16,91
|3.092.378.611
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|622.277.990
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.738.546
|% -9,93
|
|TAVHL
|26,62
|376.702.228
|% -9,76
|
|THYAO
|16,91
|3.092.378.611
|% -9,96
|
|SASA
|39,62
|1.447.763.708
|% 1,23
|
|GARAN
|11,48
|1.357.927.505
|% -2,21
|
|HALKB
|5,00
|1.123.882.195
|% -4,76
|
|YKBNK
|3,19
|1.082.459.812
|% -4,20
|
|YKBNK
|3,19
|1.082.459.812
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,20
|652.974.669
|% -0,45
|
|HALKB
|5,00
|1.123.882.195
|% -4,76
|
|THYAO
|16,91
|3.092.378.611
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,68
|265.079.021
|% 0,60
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2905
|12,3168
|% 2,64
|
|Euro
|13,8691
|13,9050
|% 3,25
|
|Sterlin
|16,2589
|16,3404
|% 2,00
|
|Frank
|13,1576
|13,2369
|% 3,04
|
|Riyal
|3,2488
|3,2651
|% 1,88
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|12,09
|
|Altın Gr.
|711
|711
|20,77
|
|Cumhuriyet
|4.670
|4.741
|121,00
|
|Tam
|4.664
|4.787
|138,68
|
|Yarım
|2.254
|2.315
|67,08
|
|Çeyrek
|1.131
|1.158
|33,54
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|9,25
|9,26
|0,15
|
|B. Petrol
|77,73
|77,73
|-4,49
|