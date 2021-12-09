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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.12.2021 23:38
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL (212) 310 3700 (212) 310 3999 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982547


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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
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2.010
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FLAP 2,86 122.279.307 % 10,00  
NIBAS 11,44 45.753.655 % 10,00  
RALYH 15,30 6.683.560 % 9,99  
ISBIR 60,55 5.243.025 % 9,99  
POLTK 495,50 17.440.432 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7816 13,7831 % -0,03  
Euro 15,5622 15,6017 % 0,04  
Sterlin 18,1580 18,2490 % 0,75  
Frank 14,8528 14,9423 % 0,37  
Riyal 3,6616 3,6800 % 0,80  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -0,05  
Altın Gr. 786 787 1,72  
Cumhuriyet 5.215 5.294 18,00  
Tam 5.190 5.322 13,04  
Yarım 2.508 2.574 6,30  
Çeyrek 1.258 1.287 3,16  
Gümüş.Ons 21,93 21,98 0,00  
Gümüş Gr. 9,72 9,73 -0,02  
B. Petrol 73,94 73,94 -1,88  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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