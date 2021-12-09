TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Hisse Senedi FonuFonun Faiz İçeriği Faiz içerirFon Tutarı (TL) 5.000.000.000Toplam Pay Sayısı 500.000.000.000Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 13.02.2002Fonun Süresi SüresizFonun Yatırım Stratejisi Fon portföy değerinin asgari %80?i devamlı olarak BIST Teknoloji Endeksinde yer alan şirketlerin ortaklık payları ile yurt dışı teknoloji endekslerinde yer alan yabancı şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına yatırılacaktır. Fon bu şekilde enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, finansal teknoloji, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlere ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarına yatırım yapacaktır.Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.Fon portföy değerinin en fazla %50?sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)Fonun Risk Değeri 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 55 20.10.2021 20.10.2021NASDAQ-100 NATIONAL NET TOTAL RETURN ENDEKSİ 35 20.10.2021 20.10.2021BIST-KYD REPO (BRUT) 10 20.10.2021 20.10.2021Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 50-100 BIST Teknoloji Endeksinde yer alan Yerli Ortaklık PaylarıDİĞER 80-100 BIST Teknoloji Endeksinde yer alan şirketlerin ortaklık payları ile yurt dışı teknoloji endekslerinde yer alan yabancı şirketlerin ortaklık payları ve/veya Amerikan Depo Sertifikaları ve/veya Global Depo SertifikalarıORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-50BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) Ters Repo İşlemleri 0-20Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-20FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-20İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-10İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-10DİĞER 0-20 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERAracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-10Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-50Ters Repo İşlemleri 0-20FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2021 4 96Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeMurat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 31.08.2021 11 HayırGökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 25 HayırGürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 21 HayırNesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 23 HayırFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarDuygu KOCATÜRK GÜRBÜZ 31.08.2021 9Serkan AKDOĞAN 31.08.2021 13Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCavit DEMİR 16.09.2021 2007 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 25 Türev Araçlar Lisansı İleri Düzey LisansıÖzkan BALCI 16.09.2021 2007 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 25 Türev Araçlar Lisansı İleri Düzey LisansıSerkan ŞEVİK 16.09.2021 2014 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 27 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıZuhal BAYAR 16.09.2021 2014 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 23 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıMuhammed TİRYAKİ 16.09.2021 2015 - T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 2016 -2020 Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Uzman 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi Yönetmen 10 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıFatimet Tinemis SARIHAN 16.09.2021 2015 02/2020- Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Müdür-2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı 22 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıF.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 16.09.2021 2014 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senetleri Piyasası Yatırım Fonları Portföy Yönetimi Müdür 18 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıS.Ozan DOĞAN 16.09.2021 2015 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 10 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıGökçen Yaman AKGÜN 16.09.2021 2017 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 25 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıKenan TURAN 16.09.2021 2015 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 2018 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı 16 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıÜmit YAĞIZ 16.09.2021 2016 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Uzman 9 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıAyşe Seher AYDIN 16.09.2021 2018 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Yönetmen 14 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıOğuzhan ÖZER 16.09.2021 2017 - Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 2020 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 10 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıOğuz ZIDDIOĞLU 16.09.2021 2018 ? Tacirler Yatırım Yönetmen 2020 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 13 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıKerem YEREBASMAZ 16.09.2021 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 22 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansıİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaNesrin KAYGUN Müdür 212-310-39-42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982491BIST