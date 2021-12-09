TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.12.2021 18:25
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Hisse Senedi Fonu
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fon Tutarı (TL) 5.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 500.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 13.02.2002
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföy değerinin asgari %80?i devamlı olarak BIST Teknoloji Endeksinde yer alan şirketlerin ortaklık payları ile yurt dışı teknoloji endekslerinde yer alan yabancı şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına yatırılacaktır. Fon bu şekilde enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, finansal teknoloji, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlere ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarına yatırım yapacaktır.Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.Fon portföy değerinin en fazla %50?sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 55 20.10.2021 20.10.2021
NASDAQ-100 NATIONAL NET TOTAL RETURN ENDEKSİ 35 20.10.2021 20.10.2021
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 20.10.2021 20.10.2021
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 50-100 BIST Teknoloji Endeksinde yer alan Yerli Ortaklık Payları
DİĞER 80-100 BIST Teknoloji Endeksinde yer alan şirketlerin ortaklık payları ile yurt dışı teknoloji endekslerinde yer alan yabancı şirketlerin ortaklık payları ve/veya Amerikan Depo Sertifikaları ve/veya Global Depo Sertifikaları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-50
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) Ters Repo İşlemleri 0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-10
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-10
DİĞER 0-20 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-50
Ters Repo İşlemleri 0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2021 4 96
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 31.08.2021 11 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 25 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 21 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 23 Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Duygu KOCATÜRK GÜRBÜZ 31.08.2021 9
Serkan AKDOĞAN 31.08.2021 13
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cavit DEMİR 16.09.2021 2007 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 25 Türev Araçlar Lisansı İleri Düzey Lisansı
Özkan BALCI 16.09.2021 2007 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 25 Türev Araçlar Lisansı İleri Düzey Lisansı
Serkan ŞEVİK 16.09.2021 2014 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 27 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Zuhal BAYAR 16.09.2021 2014 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 23 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Muhammed TİRYAKİ 16.09.2021 2015 - T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 2016 -2020 Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Uzman 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi Yönetmen 10 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Fatimet Tinemis SARIHAN 16.09.2021 2015 02/2020- Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Müdür-2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı 22 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
F.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 16.09.2021 2014 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senetleri Piyasası Yatırım Fonları Portföy Yönetimi Müdür 18 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
S.Ozan DOĞAN 16.09.2021 2015 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 10 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Gökçen Yaman AKGÜN 16.09.2021 2017 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 25 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Kenan TURAN 16.09.2021 2015 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 2018 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı 16 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Ümit YAĞIZ 16.09.2021 2016 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Uzman 9 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Ayşe Seher AYDIN 16.09.2021 2018 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Yönetmen 14 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Oğuzhan ÖZER 16.09.2021 2017 - Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 2020 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 10 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Oğuz ZIDDIOĞLU 16.09.2021 2018 ? Tacirler Yatırım Yönetmen 2020 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 13 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Kerem YEREBASMAZ 16.09.2021 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 22 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYGUN Müdür 212-310-39-42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982491
BIST