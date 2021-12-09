TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.12.2021 18:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fon Tutarı (TL) 5.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 500.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 13.02.2002
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, 46 yaş ve üstünde yer alan bireysel emeklilik sisteminde kısa orta vadede yatırım planlaması bulunan risk profili uyumlu katılımcıların birikimlerinin yönetilmesi amacına hizmet etmektedir.Yaş sınırı uygun olmayan katılımcılar tarafından fon payı alım talimatı verildiği durumda ise katılımcıya fonun yatırım stratejisi ile fonun katılımcının yaşına uygun olmadığına ilişkin bilgilendirme yapılarak katılımcının onayı alındıktan sonra alım işlemi gerçekleştirilebilir. Ancak söz konusu katılımcılara da yukarıda belirtilen şekilde her altı ayda bir bilgilendirmeye yapılmaya devam edilir.BEFAS üzerinden fon payı alım-satım işlemi yapan katılımcılar için bilgilendirme yapılmayacak olup, sorumluluk katılımcıya aittir.Fon ilgili risk profilindeki katılımcılara, yaşam döngülerinin belli bir aşamasında, birikimleri yönlendirecekleri tasarruf/yatırım ürünü alternatifi sunar.Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları, kıymetli madenler gibi varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılacak yatırımlar ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması gözetilmektedir. Fon, kısa-orta vadede büyüme amaçlı olarak reel getiri performansı hedefiyle hareket ederFon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile katılımcıların alternatif varlık sınıflarındaki kazanca katılması hedeflenmektedir. Fon portföy değerinin en fazla %50?sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.Fon yöneticisi hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen getiriyi sağlama hedefi ile yatırım yapacaktır. Fonun risk düzeyi 1-3 aralığında kalacaktır.
Fonun Risk Aralığı Muhafazakar/Temkinli (1-2)
Fonun Risk Değeri 2
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 0,5 15.11.2021
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-100
DİĞER 0-50 Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) 0-50
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 0-50
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-50
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-100
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
DİĞER 0-20 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2021 4 96
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat Süzer Fon Kurulu Başkanı 31.08.2021 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Duygu KOCATÜRK GÜRBÜZ 31.08.2021 9
Serkan AKDOĞAN 31.08.2021 13
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cavit DEMİR 16.09.2021 2007 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Müdür 25 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Özkan BALCI 16.09.2021 2007 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 25 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Serkan ŞEVİK 16.09.2021 2014 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 27 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Zühal BAYAR 16.09.2021 2014 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 23 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Muhammed TİRYAKİ 16.09.2021 2015 - T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 2016 -2020 Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Uzman/Halen Ziraat Portföy Yönetimi Yönetmen 10 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Fatimet Tinemis SARIHAN 16.09.2021 2015 -02/2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür-Halen Ziraat Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 22 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
F.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 16.09.2021 2014 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senetleri Piyasası Yatırım Fonları Portföy Yönetimi Müdür 18 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Kenan TURAN 16.09.2021 2015 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 2018 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
S.Ozan DOĞAN 16.09.2021 2015 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 10 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Gökçen Yaman AKGÜN 16.09.2021 2017 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Ümit YAĞIZ 16.09.2021 2016 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Uzman 9 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Ayşe Seher AYDIN 16.09.2021 2018 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Yönetmen 14 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Oğuzhan ÖZER 16.09.2021 2017 - Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 2020 - Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 10 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Oğuz ZIDDIOĞLU 16.09.2021 2018 ? Tacirler Yatırım Yönetmen 2020 - Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 13 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Kerem YEREBASMAZ 16.09.2021 2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Müdür 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 0 212 310 37 00 0 212 310 39 91 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Nesrin KAYGUN MÜDÜR 0212-310-39-42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982517
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