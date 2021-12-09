TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Yaşam Döngüsü/Hedef FonFonun Faiz İçeriği Faiz içerirFon Tutarı (TL) 5.000.000.000Toplam Pay Sayısı 500.000.000.000Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 13.02.2002Fonun Süresi SÜRESİZFonun Yatırım Stratejisi Fon, 46 yaş ve üstünde yer alan bireysel emeklilik sisteminde kısa orta vadede yatırım planlaması bulunan risk profili uyumlu katılımcıların birikimlerinin yönetilmesi amacına hizmet etmektedir.Yaş sınırı uygun olmayan katılımcılar tarafından fon payı alım talimatı verildiği durumda ise katılımcıya fonun yatırım stratejisi ile fonun katılımcının yaşına uygun olmadığına ilişkin bilgilendirme yapılarak katılımcının onayı alındıktan sonra alım işlemi gerçekleştirilebilir. Ancak söz konusu katılımcılara da yukarıda belirtilen şekilde her altı ayda bir bilgilendirmeye yapılmaya devam edilir.BEFAS üzerinden fon payı alım-satım işlemi yapan katılımcılar için bilgilendirme yapılmayacak olup, sorumluluk katılımcıya aittir.Fon ilgili risk profilindeki katılımcılara, yaşam döngülerinin belli bir aşamasında, birikimleri yönlendirecekleri tasarruf/yatırım ürünü alternatifi sunar.Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları, kıymetli madenler gibi varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılacak yatırımlar ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması gözetilmektedir. Fon, kısa-orta vadede büyüme amaçlı olarak reel getiri performansı hedefiyle hareket ederFon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile katılımcıların alternatif varlık sınıflarındaki kazanca katılması hedeflenmektedir. Fon portföy değerinin en fazla %50?sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.Fon yöneticisi hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen getiriyi sağlama hedefi ile yatırım yapacaktır. Fonun risk düzeyi 1-3 aralığında kalacaktır.Fonun Risk Aralığı Muhafazakar/Temkinli (1-2)Fonun Risk Değeri 2Eşik DeğerEşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 0,5 15.11.2021Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım FonlarıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) 0-100DİĞER 0-50 Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma AraçlarıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) 0-50KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) 0-50FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-50Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-100Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20DİĞER 0-20 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıFON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15Ters Repo İşlemleri 0-10Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2021 4 96Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeMurat Süzer Fon Kurulu Başkanı 31.08.2021 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı HayırGökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı HayırGürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı HayırNesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 31.08.2021 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı HayırFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarDuygu KOCATÜRK GÜRBÜZ 31.08.2021 9Serkan AKDOĞAN 31.08.2021 13Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCavit DEMİR 16.09.2021 2007 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Müdür 25 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıÖzkan BALCI 16.09.2021 2007 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 25 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıSerkan ŞEVİK 16.09.2021 2014 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 27 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıZühal BAYAR 16.09.2021 2014 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 23 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıMuhammed TİRYAKİ 16.09.2021 2015 - T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 2016 -2020 Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Uzman/Halen Ziraat Portföy Yönetimi Yönetmen 10 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıFatimet Tinemis SARIHAN 16.09.2021 2015 -02/2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür-Halen Ziraat Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 22 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıF.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 16.09.2021 2014 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senetleri Piyasası Yatırım Fonları Portföy Yönetimi Müdür 18 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıKenan TURAN 16.09.2021 2015 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 2018 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıS.Ozan DOĞAN 16.09.2021 2015 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 10 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıGökçen Yaman AKGÜN 16.09.2021 2017 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 25 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıÜmit YAĞIZ 16.09.2021 2016 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Uzman 9 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıAyşe Seher AYDIN 16.09.2021 2018 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Yönetmen 14 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıOğuzhan ÖZER 16.09.2021 2017 - Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 2020 - Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 10 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıOğuz ZIDDIOĞLU 16.09.2021 2018 ? Tacirler Yatırım Yönetmen 2020 - Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 13 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıKerem YEREBASMAZ 16.09.2021 2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Müdür 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaLevent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 0 212 310 37 00 0 212 310 39 91 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaNesrin KAYGUN MÜDÜR 0212-310-39-42 nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982517BIST