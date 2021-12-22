TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.12.2021 15:51
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985470
BIST
18:051.804
En Yüksek
|Değişim
|: -4,64%
|| -87,87
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
18:0512,5169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0477
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,7919
En Düşük
12,0745
18:0514,2055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,8602
En Düşük
13,6023
18:05722,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,88
|Açılış
|: 722,06
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|33,64
|33.711.418
|% 691,53
|
|KRDMD
|9,30
|1.761.161.342
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,50
|61.649.232
|% 294,39
|
|KRDMA
|7,98
|106.652.540
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,20
|59.619.374
|% 252,94
|
|YESIL
|1,87
|18.488.430
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,26
|12.898.494
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,68
|28.855.662
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,80
|17.200.100
|% -28,57
|
|ICBCT
|5,48
|11.426.140
|% -22,49
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.081.011.349
|% -9,98
|
|THYAO
|18,88
|2.428.850.322
|% -5,27
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|EKGYO
|2,13
|650.557.337
|% -2,29
|
|TSKB
|1,47
|424.412.458
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4904
|12,5169
|% -0,38
|
|Euro
|14,1642
|14,2055
|% -0,02
|
|Sterlin
|16,5867
|16,6699
|% 0,10
|
|Frank
|13,4829
|13,5641
|% -0,16
|
|Riyal
|3,3115
|3,3281
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|8,21
|
|Altın Gr.
|718
|718
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,06
|9,07
|0,01
|
|B. Petrol
|74,43
|74,43
|0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
-
17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem