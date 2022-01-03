TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 75 21.10.2021 Tarih ve 5 nolu Karar 03.01.2022BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ 25 21.10.2021 Tarih ve 5 nolu Karar BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ 03.01.2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988250BIST