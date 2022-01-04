TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.01.2022 13:28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988587
BIST
13:381.970
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 43,52
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
13:3813,4004
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,3321
|Açılış
|: 13,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
13:3815,1348
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,3330
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
13:38777,85
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 18,85
|Açılış
|: 777,85
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler13:38
|CRFSA
|46,22
|4.691.469
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.519.220
|% 9,99
|
|KRSTL
|3,10
|55.816.631
|% 9,93
|
|TSPOR
|7,32
|321.077.280
|% 9,91
|
|IHEVA
|1,13
|25.811.536
|% 9,71
|
|BAGFS
|16,84
|45.978.889
|% -4,86
|
|KSTUR
|254,00
|78.762
|% -4,08
|
|AVTUR
|2,52
|1.480.280
|% -3,82
|
|KUYAS
|5,38
|11.752.869
|% -3,76
|
|AKGRT
|9,74
|8.827.838
|% -3,75
|
|THYAO
|23,00
|1.583.433.866
|% 5,31
|
|EREGL
|30,14
|1.187.336.203
|% 3,08
|
|GARAN
|11,52
|1.165.267.102
|% 0,52
|
|SASA
|55,90
|990.313.090
|% 4,98
|
|SISE
|14,30
|799.155.966
|% 3,17
|
|YKBNK
|3,49
|590.191.658
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,26
|283.866.254
|% 1,35
|
|GARAN
|11,52
|1.165.267.102
|% 0,52
|
|IHLAS
|0,61
|51.519.668
|% 7,02
|
|IHGZT
|0,74
|62.537.459
|% -2,63
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2993
|13,4004
|% 2,54
|
|Euro
|15,0128
|15,1348
|% 2,25
|
|Sterlin
|18,0300
|18,1204
|% 2,47
|
|Frank
|14,5293
|14,6168
|% 2,33
|
|Riyal
|3,5549
|3,5728
|% 2,20
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|4,83
|
|Altın Gr.
|776
|776
|17,39
|
|Cumhuriyet
|5.144
|5.221
|61,00
|
|Tam
|5.135
|5.265
|77,81
|
|Yarım
|2.482
|2.547
|37,64
|
|Çeyrek
|1.245
|1.273
|18,82
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,17
|
|B. Petrol
|79,57
|79,57
|0,59
|