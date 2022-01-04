TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.01.2022 13:30
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ 10 26.11.2021 Tarih v 5 nolu Karar 03.01.2022
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 70 26.11.2021 Tarih ve 5 nolu Karar 03.01.2022
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 10 26.11.2021 Tarih ve 5 nolu Karar 03.01.2022
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 26.11.2021 Tarih ve 5 nolu Karar 03.01.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988590
BIST
13:361.970
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 43,33
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
13:3613,4019
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 0,3336
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
13:3615,1598
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,3580
|Açılış
|: 15,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
13:36775,90
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 16,90
|Açılış
|: 775,90
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler13:34
|CRFSA
|46,22
|4.691.469
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.519.220
|% 9,99
|
|KRSTL
|3,10
|55.801.051
|% 9,93
|
|TSPOR
|7,32
|320.852.819
|% 9,91
|
|IHEVA
|1,13
|25.804.506
|% 9,71
|
|BAGFS
|16,84
|44.694.950
|% -4,86
|
|KSTUR
|254,00
|78.762
|% -4,08
|
|AKGRT
|9,74
|8.764.127
|% -3,75
|
|KZBGY
|29,62
|9.001.019
|% -3,52
|
|KUYAS
|5,40
|11.552.571
|% -3,40
|
|THYAO
|22,98
|1.573.084.296
|% 5,22
|
|EREGL
|30,16
|1.184.865.078
|% 3,15
|
|GARAN
|11,52
|1.160.711.841
|% 0,52
|
|SASA
|56,00
|988.649.920
|% 5,16
|
|SISE
|14,30
|797.407.796
|% 3,17
|
|YKBNK
|3,50
|589.395.834
|% 1,16
|
|EKGYO
|2,27
|283.650.876
|% 1,79
|
|GARAN
|11,52
|1.160.711.841
|% 0,52
|
|IHLAS
|0,62
|51.466.938
|% 8,77
|
|IHGZT
|0,74
|62.461.977
|% -2,63
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3698
|13,3822
|% 2,40
|
|Euro
|15,1192
|15,1672
|% 2,47
|
|Sterlin
|17,9889
|18,0791
|% 2,23
|
|Frank
|14,5002
|14,5875
|% 2,13
|
|Riyal
|3,5470
|3,5648
|% 1,97
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|4,79
|
|Altın Gr.
|774
|774
|14,81
|
|Cumhuriyet
|5.143
|5.221
|61,00
|
|Tam
|5.122
|5.256
|69,01
|
|Yarım
|2.476
|2.542
|33,38
|
|Çeyrek
|1.242
|1.271
|16,69
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,86
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|0,13
|
|B. Petrol
|79,64
|79,64
|0,66
|