TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.01.2022 13:32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 75 21.10.2021 Tarih ve 5 nolu Karar 03.01.2022
BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ 25 21.10.2021 Tarih ve 5 nolu Karar 03.01.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988592
BIST
13:581.961
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 34,16
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
13:5813,3296
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,2613
|Açılış
|: 13,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
13:5815,0943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 0,2925
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
13:58774,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 15,32
|Açılış
|: 774,32
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler13:58
|BFREN
|1.192,40
|33.016.838
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,22
|4.776.745
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.519.220
|% 9,99
|
|KRSTL
|3,10
|55.994.404
|% 9,93
|
|TSPOR
|7,32
|322.253.135
|% 9,91
|
|KUYAS
|5,30
|12.712.445
|% -5,19
|
|BAGFS
|16,79
|48.422.616
|% -5,14
|
|KSTUR
|254,00
|78.762
|% -4,08
|
|AKGRT
|9,74
|9.386.899
|% -3,75
|
|KZBGY
|29,64
|9.261.264
|% -3,45
|
|THYAO
|22,88
|1.654.672.934
|% 4,76
|
|EREGL
|29,96
|1.242.158.032
|% 2,46
|
|GARAN
|11,49
|1.197.330.453
|% 0,26
|
|SASA
|55,65
|1.028.392.081
|% 4,51
|
|SISE
|14,21
|836.971.768
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,48
|606.553.774
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,26
|300.902.938
|% 1,35
|
|GARAN
|11,49
|1.197.330.453
|% 0,26
|
|IHGZT
|0,74
|64.036.352
|% -2,63
|
|IHLAS
|0,62
|52.146.788
|% 8,77
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3122
|13,3296
|% 2,00
|
|Euro
|15,0426
|15,0943
|% 1,98
|
|Sterlin
|17,9506
|18,0407
|% 2,02
|
|Frank
|14,4760
|14,5632
|% 1,96
|
|Riyal
|3,5388
|3,5565
|% 1,74
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|2,72
|
|Altın Gr.
|774
|774
|15,32
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|91,00
|
|Tam
|5.123
|5.257
|69,91
|
|Yarım
|2.478
|2.545
|35,73
|
|Çeyrek
|1.242
|1.271
|16,91
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|0,10
|
|B. Petrol
|79,57
|79,57
|0,59
|