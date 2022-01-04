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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.01.2022 13:32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 75 21.10.2021 Tarih ve 5 nolu Karar 03.01.2022
BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ 25 21.10.2021 Tarih ve 5 nolu Karar 03.01.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988592


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BIST En Aktif Hisseler13:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.192,40 33.016.838 % 10,00  
CRFSA 46,22 4.776.745 % 10,00  
DOBUR 85,30 5.519.220 % 9,99  
KRSTL 3,10 55.994.404 % 9,93  
TSPOR 7,32 322.253.135 % 9,91  
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13:58 Alış Satış %  
Dolar 13,3122 13,3296 % 2,00  
Euro 15,0426 15,0943 % 1,98  
Sterlin 17,9506 18,0407 % 2,02  
Frank 14,4760 14,5632 % 1,96  
Riyal 3,5388 3,5565 % 1,74  
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13:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.805 2,72  
Altın Gr. 774 774 15,32  
Cumhuriyet 5.173 5.251 91,00  
Tam 5.123 5.257 69,91  
Yarım 2.478 2.545 35,73  
Çeyrek 1.242 1.271 16,91  
Gümüş.Ons 22,80 22,82 -0,09  
Gümüş Gr. 9,74 9,75 0,10  
B. Petrol 79,57 79,57 0,59  
Seans Raporu 13:58
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