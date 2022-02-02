TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.02.2022 17:00
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özkan BALCI 16.09.2021 2007 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 25 Türev Araçlar Lisansı İleri Düzey Lisansı
Serkan ŞEVİK 16.09.2021 2014 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 27 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Zuhal BAYAR 16.09.2021 2014 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 23 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Muhammed TİRYAKİ 16.09.2021 2015 - T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 2016 -2020 Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Uzman 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi Yönetmen 10 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Fatimet Tinemis SARIHAN 16.09.2021 2015 02/2020- Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Müdür-2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı 22 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
F.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 16.09.2021 2014 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senetleri Piyasası Yatırım Fonları Portföy Yönetimi Müdür 18 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
S.Ozan DOĞAN 16.09.2021 2015 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 10 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Gökçen Yaman AKGÜN 16.09.2021 2017 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 25 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Kenan TURAN 16.09.2021 2015 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 2018 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı 16 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Ümit YAĞIZ 16.09.2021 2016 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Uzman 9 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Ayşe Seher AYDIN 16.09.2021 2018 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Yönetmen 14 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Oğuzhan ÖZER 16.09.2021 2017 - Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 2020 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 10 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Oğuz ZIDDIOĞLU 16.09.2021 2018 ? Tacirler Yatırım Yönetmen 2020 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 13 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
Kerem YEREBASMAZ 16.09.2021 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 22 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998986
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