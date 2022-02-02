TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzkan BALCI 16.09.2021 2007 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 25 Türev Araçlar Lisansı İleri Düzey LisansıSerkan ŞEVİK 16.09.2021 2014 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 27 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıZuhal BAYAR 16.09.2021 2014 - Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 23 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıMuhammed TİRYAKİ 16.09.2021 2015 - T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 2016 -2020 Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Uzman 2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi Yönetmen 10 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıFatimet Tinemis SARIHAN 16.09.2021 2015 02/2020- Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. Müdür-2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı 22 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıF.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 16.09.2021 2014 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senetleri Piyasası Yatırım Fonları Portföy Yönetimi Müdür 18 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıS.Ozan DOĞAN 16.09.2021 2015 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 10 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıGökçen Yaman AKGÜN 16.09.2021 2017 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 25 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıKenan TURAN 16.09.2021 2015 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 2018 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı 16 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıÜmit YAĞIZ 16.09.2021 2016 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Uzman 9 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıAyşe Seher AYDIN 16.09.2021 2018 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Yönetmen 14 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıOğuzhan ÖZER 16.09.2021 2017 - Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 2020 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 10 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıOğuz ZIDDIOĞLU 16.09.2021 2018 ? Tacirler Yatırım Yönetmen 2020 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetmen 13 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 LisansıKerem YEREBASMAZ 16.09.2021 2019 - Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 22 Türev Araçlar Lisansı Düzey 3 Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998986BIST