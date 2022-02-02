TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









iyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıÜmit YAĞIZ 31.01.2019 08/2011-07/2014 Finansal Yatırım Uzmanı,05/2015-03/2016 Referans Menkul Değerler A.Ş.Müfettiş,03/2016-06/2016 Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,06/2016-09/2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. İç Kontrol Uzmanı,09/2016-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Uzman 8 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıKenan TURAN 04.04.2018 Mayıs 2010- Nisan 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler Müdür Yardımcısı /Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür / Araştırma, Nisan 2018- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı 15 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıGökçen Yaman Akgün 26.12.2017 Ekim 2010-Temmuz 2011 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı- Yönetmen / Menkul Kıymetler Masası, Temmuz 2011- Kasım 2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı-Müdür / Yatırım Portföyü Masası, Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 24 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıS.Ozan DOĞAN 03.04.2015 ''10 - '13 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Araştırma Departmanı - Nisan '13 - Aralık '13 TSPAKB / Araştırma ve İstatistik Departmanı - '13 Aralık - '15 Nisan Halk Yatırım Menkul Değerler, Araştırma Departmanı - Nisan '15 - Aralık '15 Fokus Portföy Yönetimi - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 9 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıF.Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 10.09.2015 '02 - '03 Akbank T.A.Ş. / Satış Temsilcisi - '03 - '06 Akemeklilik A.Ş. / Danışman - Eylül02/2006-05/2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 05/2013-07/2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 07/2014- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senetleri Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi / Müdür 17 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıFatimet Tinemis Sarıhan 10.09.2015 '98 - '99 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Müşteri Hizmetleri - '99 - '00 Meksa Yatırım Menkul Değerler / Uzman Yardımcısı - '00 - '02 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '02 - '04 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Yönetmen - '04 - '08 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Uzman - '08 - '15 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. . / Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıMuhammed Tiryaki 01.08.2016 03.2010 - 09.2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 01.08.2016 - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.ş. / Uzman 9 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansıOğuz ZIDDIOĞLU 11.05.2020 2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 2018-2020 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 2020 Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticimi A.Ş. / Yönetmen 13 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıKerem YEREBASMAZ 01.02.2019 2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Müdür 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998992BIST