TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.03.2022 16:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007311
BIST
16:141.995
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -28,42
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
16:1414,2642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1500
|Açılış
|: 14,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
16:1415,6222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0218
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
16:14889,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 10,17
|Açılış
|: 889,34
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler16:13
|AVOD
|1,44
|19.678.038
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|265.174.111
|% 10,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.209.369
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,54
|39.975.039
|% 9,57
|
|VERUS
|51,20
|33.886.423
|% 8,34
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,02
|59.296.936
|% -7,08
|
|ACSEL
|23,94
|19.218.372
|% -6,19
|
|DOCO
|1.234,40
|23.922.356
|% -5,52
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,36
|3.880.756.236
|% -1,84
|
|EREGL
|34,10
|2.150.704.757
|% -3,51
|
|THYAO
|25,26
|1.542.656.834
|% -2,62
|
|ASELS
|24,16
|1.223.388.903
|% 1,43
|
|KOZAL
|128,70
|1.127.055.208
|% -0,16
|
|ODAS
|1,44
|433.678.944
|% 8,27
|
|KRDMD
|13,36
|3.880.756.236
|% -1,84
|
|DOHOL
|2,87
|757.408.384
|% 8,30
|
|PETKM
|7,94
|1.017.856.209
|% 0,51
|
|YKBNK
|3,63
|453.114.226
|% -0,82
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2494
|14,2528
|% 0,98
|
|Euro
|15,5936
|15,6404
|% -0,02
|
|Sterlin
|18,8574
|18,9520
|% 0,46
|
|Frank
|15,4484
|15,5415
|% 0,96
|
|Riyal
|3,7874
|3,8064
|% 0,99
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|6,11
|
|Altın Gr.
|891
|891
|12,23
|
|Cumhuriyet
|5.903
|5.992
|92,00
|
|Tam
|5.867
|6.016
|77,46
|
|Yarım
|2.836
|2.910
|37,47
|
|Çeyrek
|1.422
|1.455
|18,74
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,11
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,74
|