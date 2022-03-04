TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.03.2022 16:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007314
BIST
16:141.995
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -28,42
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
16:1414,2642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1500
|Açılış
|: 14,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
16:1415,6222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0218
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
16:14889,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 10,17
|Açılış
|: 889,34
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler16:12
|AVOD
|1,44
|19.296.948
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|265.070.420
|% 10,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.209.369
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,58
|39.880.792
|% 9,87
|
|DOHOL
|2,88
|754.766.917
|% 8,68
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,02
|59.156.696
|% -7,08
|
|ACSEL
|24,02
|19.088.746
|% -5,88
|
|DOCO
|1.234,80
|23.905.091
|% -5,49
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,39
|3.859.102.043
|% -1,62
|
|EREGL
|34,22
|2.128.136.742
|% -3,17
|
|THYAO
|25,30
|1.536.088.992
|% -2,47
|
|ASELS
|24,34
|1.208.911.492
|% 2,18
|
|KOZAL
|128,80
|1.122.588.399
|% -0,08
|
|ODAS
|1,44
|430.875.155
|% 8,27
|
|KRDMD
|13,39
|3.859.102.043
|% -1,62
|
|DOHOL
|2,88
|754.766.917
|% 8,68
|
|PETKM
|7,97
|1.012.628.658
|% 0,89
|
|YKBNK
|3,64
|444.639.007
|% -0,55
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2494
|14,2528
|% 0,98
|
|Euro
|15,5400
|15,5500
|% -0,70
|
|Sterlin
|18,8485
|18,9430
|% 0,42
|
|Frank
|15,4273
|15,5203
|% 0,82
|
|Riyal
|3,7853
|3,8043
|% 0,94
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|6,60
|
|Altın Gr.
|890
|890
|10,65
|
|Cumhuriyet
|5.903
|5.992
|92,00
|
|Tam
|5.860
|6.008
|69,93
|
|Yarım
|2.832
|2.906
|33,83
|
|Çeyrek
|1.421
|1.453
|16,91
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,08
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,79
|