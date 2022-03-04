TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.03.2022 16:30
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007326
BIST
16:191.994
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -29,67
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
16:1914,2582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1440
|Açılış
|: 14,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
16:1915,6432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
16:19889,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 10,71
|Açılış
|: 889,88
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler16:17
|AVOD
|1,44
|19.720.291
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|265.237.537
|% 10,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.209.369
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,57
|39.994.604
|% 9,80
|
|ODAS
|1,45
|437.188.111
|% 9,02
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,02
|59.372.198
|% -7,08
|
|ACSEL
|23,88
|19.297.111
|% -6,43
|
|DOCO
|1.234,30
|23.934.700
|% -5,53
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,38
|3.892.200.988
|% -1,69
|
|EREGL
|34,16
|2.172.787.895
|% -3,34
|
|THYAO
|25,30
|1.548.722.358
|% -2,47
|
|ASELS
|24,20
|1.233.304.786
|% 1,60
|
|KOZAL
|128,60
|1.130.829.280
|% -0,23
|
|ODAS
|1,45
|437.188.111
|% 9,02
|
|KRDMD
|13,38
|3.892.200.988
|% -1,69
|
|DOHOL
|2,87
|757.679.042
|% 8,30
|
|PETKM
|7,95
|1.022.624.213
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,63
|453.287.792
|% -0,82
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2493
|14,2581
|% 1,02
|
|Euro
|15,5900
|15,6375
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,8414
|18,9359
|% 0,38
|
|Frank
|15,4224
|15,5153
|% 0,79
|
|Riyal
|3,7858
|3,8048
|% 0,95
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|6,73
|
|Altın Gr.
|890
|890
|11,10
|
|Cumhuriyet
|5.903
|5.992
|92,00
|
|Tam
|5.862
|6.010
|71,87
|
|Yarım
|2.833
|2.907
|34,77
|
|Çeyrek
|1.421
|1.454
|17,38
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,09
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,82
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
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16:32XU100
Endeks 1, 995 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 4 altında . İşlem hacmi 21, 900.00 milyon TL de
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16:29DAGHL
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 118 adet işlem
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16:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EREGL, TCELL
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16:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 87 kaybederek (% -1.57 ) 1, 806
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16:27
BUCIM, BRKO, GLYHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında