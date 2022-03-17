TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.03.2022 14:59
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011040
BIST
16:282.130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 41,58
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.134
En Düşük
2.104
16:2814,7642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1487
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
16:2816,3665
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2160
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
16:28921,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 16,82
|Açılış
|: 921,10
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler16:28
|AVGYO
|3,19
|36.673.632
|% 10,00
|
|YEOTK
|62,75
|8.491.142
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|4.537.942
|% 9,97
|
|CMBTN
|206,30
|14.406.345
|% 9,97
|
|IEYHO
|0,82
|18.535.612
|% 9,33
|
|PKENT
|393,30
|105.149.827
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.764.949
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|ULUFA
|2,86
|21.746.012
|% -3,38
|
|KRDMD
|14,67
|2.640.097.017
|% 1,95
|
|EREGL
|35,50
|2.517.583.120
|% 3,56
|
|GARAN
|11,87
|2.255.861.210
|% 0,08
|
|THYAO
|27,84
|2.003.040.978
|% 0,51
|
|FROTO
|306,00
|1.497.790.495
|% 6,81
|
|DOHOL
|3,42
|863.436.927
|% 4,27
|
|GARAN
|11,87
|2.255.861.210
|% 0,08
|
|YKBNK
|3,86
|688.306.590
|% 1,58
|
|KRDMD
|14,67
|2.640.097.017
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,26
|301.779.508
|% 1,35
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7488
|14,7642
|% 1,02
|
|Euro
|16,3276
|16,3665
|% 1,34
|
|Sterlin
|19,2902
|19,3869
|% 0,75
|
|Frank
|15,6469
|15,7411
|% 1,21
|
|Riyal
|3,9220
|3,9417
|% 1,05
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|14,46
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,41
|
|Cumhuriyet
|6.105
|6.197
|95,00
|
|Tam
|6.073
|6.226
|92,02
|
|Yarım
|2.935
|3.012
|44,52
|
|Çeyrek
|1.472
|1.506
|22,25
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,38
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|0,21
|
|B. Petrol
|105
|105
|7,04
|
Seans Raporu
16:28
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-
16:42PSGYO
Yüzde 8.80 oranında artışla 16.45 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 216, 068 adet işlem
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16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 89 artarak (% 2.30 ) 2, 394
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16:41XU100
Endeks 2, 130 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 95 üstünde . İşlem hacmi 25, 951.00 milyon TL de
-
16:40YEOTK
Yüzde 9.99 oranında artışla 62.75 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 297 adet işlem
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16:39TSPOR
Yüzde 5.42 oranında artışla 5.83 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 560, 612 adet işlem