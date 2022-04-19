TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.04.2022 14:21
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021833
BIST
14:142.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 20,01
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.532
En Düşük
2.521
14:1414,6667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0301
|Açılış
|: 14,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6677
En Düşük
14,6258
14:1415,8327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0387
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:14932,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,14
|Açılış
|: 932,60
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:12
|DAGHL
|19,29
|9.004.059
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.065.124
|% 9,95
|
|BOSSA
|44,20
|20.143.071
|% 6,81
|
|IHAAS
|19,89
|21.770.875
|% 6,76
|
|AYEN
|15,36
|18.283.492
|% 6,44
|
|ISGYO
|11,07
|49.864.091
|% -10,00
|
|DESA
|12,90
|72.524.428
|% -9,35
|
|AVGYO
|3,52
|18.082.983
|% -8,33
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|METUR
|3,75
|16.050.273
|% -5,06
|
|GARAN
|14,45
|1.630.080.740
|% 0,21
|
|THYAO
|37,86
|1.561.008.068
|% 0,58
|
|KRDMD
|16,37
|1.545.986.807
|% 1,43
|
|TUPRS
|255,60
|1.172.474.314
|% 1,63
|
|SISE
|18,04
|1.104.076.009
|% -0,17
|
|ODAS
|2,48
|762.875.481
|% 4,20
|
|TSKB
|2,05
|532.320.745
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,94
|678.061.069
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,34
|1.039.260.247
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,86
|603.008.102
|% 2,12
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6614
|14,6663
|% 0,20
|
|Euro
|15,8252
|15,8344
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,0345
|19,1299
|% 0,24
|
|Frank
|15,3922
|15,4849
|% -0,26
|
|Riyal
|3,8997
|3,9193
|% 0,38
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-0,99
|
|Altın Gr.
|932
|932
|0,78
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|-35,00
|
|Tam
|6.146
|6.300
|-31,15
|
|Yarım
|2.971
|3.047
|-15,07
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-7,54
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,90
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,02
|