TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.04.2022 14:22
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021838
BIST
14:572.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 20,64
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
14:5714,6656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0290
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6681
En Düşük
14,6258
14:5715,8529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0589
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:57933,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,10
|Açılış
|: 933,47
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:57
|DAGHL
|19,29
|9.080.718
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.193.014
|% 9,95
|
|IHEVA
|1,18
|29.244.545
|% 8,26
|
|IHAAS
|20,10
|24.417.876
|% 7,89
|
|YATAS
|15,65
|186.684.061
|% 6,83
|
|ISGYO
|11,07
|52.250.052
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.528.281
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|23.081.954
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|METRO
|1,30
|78.856.171
|% -5,11
|
|GARAN
|14,47
|1.748.599.723
|% 0,35
|
|KRDMD
|16,42
|1.709.743.676
|% 1,73
|
|THYAO
|37,90
|1.661.721.300
|% 0,69
|
|TUPRS
|257,00
|1.396.821.668
|% 2,19
|
|SISE
|18,07
|1.193.458.626
|% 0,00
|
|ODAS
|2,51
|878.889.896
|% 5,46
|
|TSKB
|2,04
|555.991.121
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,93
|722.502.705
|% 1,03
|
|YKBNK
|5,35
|1.172.273.893
|% 2,10
|
|DOHOL
|3,86
|624.042.548
|% 2,12
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6611
|14,6656
|% 0,20
|
|Euro
|15,8408
|15,8529
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,0290
|19,1244
|% 0,21
|
|Frank
|15,4173
|15,5102
|% -0,09
|
|Riyal
|3,8981
|3,9177
|% 0,34
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|0,78
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,39
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.152
|6.305
|-25,87
|
|Yarım
|2.973
|3.050
|-12,52
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|-6,26
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,24
|
Seans Raporu
14:57
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