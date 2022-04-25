TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.04.2022 17:23
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023524
BIST
17:212.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,35
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
17:2114,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0365
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7814
En Düşük
14,7180
17:2115,8461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0755
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
17:21900,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -15,63
|Açılış
|: 900,05
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler17:21
|DAGI
|3,96
|118.938.626
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.551.032
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|18.125.682
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.067.099
|% -10,00
|
|DESA
|11,09
|7.583.001
|% -5,70
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|THYAO
|39,48
|4.348.940.765
|% -0,65
|
|GARAN
|14,97
|3.403.690.682
|% 5,50
|
|SISE
|17,85
|2.103.288.328
|% 0,11
|
|AKBNK
|9,40
|1.837.690.064
|% 2,84
|
|ASELS
|26,90
|1.670.479.564
|% -0,37
|
|EKGYO
|2,77
|1.213.666.627
|% -1,33
|
|YKBNK
|5,16
|1.653.281.637
|% 1,18
|
|ODAS
|2,49
|806.568.962
|% -2,35
|
|TSKB
|2,00
|604.118.906
|% 2,04
|
|GARAN
|14,97
|3.403.690.682
|% 5,50
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7742
|14,7792
|% 0,25
|
|Euro
|15,8354
|15,8461
|% -0,47
|
|Sterlin
|18,7347
|18,8287
|% -0,72
|
|Frank
|15,3860
|15,4786
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9265
|3,9462
|% 0,18
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-37,60
|
|Altın Gr.
|899
|900
|-16,10
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|-0,27
|
|B. Petrol
|100
|100
|-5,67
|