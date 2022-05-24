TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.05.2022 15:01
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032074
BIST
15:302.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,80
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
15:3016,1008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1752
|Açılış
|: 16,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
15:3017,2535
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2175
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
15:30961,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 12,54
|Açılış
|: 961,33
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler15:28
|KGYO
|4,76
|1.740.237
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|66.578.373
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,97
|101.514.993
|% 9,67
|
|DOKTA
|31,30
|5.094.513
|% 8,38
|
|JANTS
|78,00
|101.912.603
|% 8,33
|
|SELVA
|9,22
|23.565.042
|% -9,61
|
|NUGYO
|6,27
|166.396.985
|% -6,14
|
|MEPET
|4,27
|21.807.039
|% -5,11
|
|MNDRS
|3,12
|14.623.707
|% -4,88
|
|OYAYO
|7,95
|2.620.133
|% -4,79
|
|GARAN
|15,27
|1.861.063.337
|% 0,66
|
|THYAO
|42,84
|1.750.109.500
|% -0,28
|
|KARSN
|5,80
|1.319.776.335
|% 0,87
|
|SISE
|19,70
|1.092.611.809
|% 1,81
|
|KRDMD
|14,22
|952.315.842
|% 0,00
|
|KARSN
|5,80
|1.319.776.335
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,57
|426.094.819
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,27
|187.535.684
|% 0,00
|
|GARAN
|15,27
|1.861.063.337
|% 0,66
|
|YKBNK
|4,38
|502.454.027
|% -0,45
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0992
|16,1069
|% 1,14
|
|Euro
|17,2337
|17,2563
|% 1,29
|
|Sterlin
|20,0525
|20,1530
|% 0,37
|
|Frank
|16,6300
|16,7302
|% 1,27
|
|Riyal
|4,2810
|4,3025
|% 1,18
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|3,05
|
|Altın Gr.
|962
|962
|13,49
|
|Cumhuriyet
|6.395
|6.492
|118,00
|
|Tam
|6.366
|6.526
|120,01
|
|Yarım
|3.077
|3.157
|58,05
|
|Çeyrek
|1.543
|1.578
|29,03
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,47
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:43HEKTS
Yüzde 5.03 oranında artışla 29.66 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 104, 787 adet işlem
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15:42DERIM
Yüzde 4.03 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 444, 607 adet işlem
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15:41PENGD
Yüzde 4.49 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 024, 729 adet işlem
-
15:40XU100
Endeks 2, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 20, 785.00 milyon TL de
-
15:40VKFYO
Yüzde 7.60 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 311, 995 adet işlem