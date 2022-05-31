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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

31.05.2022 22:59
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, BIST 100-30 Endeksine (XYUZO) ve BIST TUM-100 Endeksi (XTUMY) dahil yerli ortaklık payları ve XYUZO ve XTUMY endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları arasından fon portföy yöneticileri tarafından temel ve faktör analizleri kullanılarak risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenlere yatırılır.
XYUZO işlem kodu ile gösterilen BIST 100 - 30 Endeksi, BIST 100 Endeksi?ne dahil olup, BIST 30 Endeksi?nde yer almayan ortaklık paylarından oluşur. BIST 100 Endeksi, Borsa İstanbul Yıldız Pazar?da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 ortaklık payından oluşan endekstir. BIST 30 Endeksi ise Borsa İstanbul'da işlem gören,hem işlem hacmi hem de piyasa değeri en yüksek 30 şirketin ortaklık paylarının performanslarının ölçülmesiyle meydana gelen bir endekstir.
XTUMY işlem kodu ile gösterilen BIST Tüm - 100 Endeksi, BIST Tüm Endeksi?ne dahil olup, BIST 100 Endeksi?nde yer almayan ortaklık paylarından oluşur. BIST 100 Endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar?da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 ortaklık payından oluşan endekstir. BIST Tüm Endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar?da işlem gören ortaklık paylarının dahil olduğu endekstir.
Buna ek olarak, piyasa koşulları ve fon karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan varlık ve işlemlere de belirlenen sınırlar çerçevesinde yapılır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033747


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MRGYO 1,54 22.743.341 % 10,00  
MZHLD 73,25 19.398.555 % 9,98  
ESCOM 16,22 47.546.854 % 9,97  
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Tam 6.440 6.603 -24,94  
Yarım 3.113 3.194 -12,06  
Çeyrek 1.561 1.597 -6,03  
Gümüş.Ons 21,51 21,54 -0,46  
Gümüş Gr. 11,36 11,37 -0,22  
B. Petrol 116 116 -1,49  
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