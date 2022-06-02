TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2022 16:16
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 6,67 93,33
2019 6,67 93,33
2020 6,67 93,33
2021 6,67 93,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034276
BIST
16:062.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 24,29
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:0616,4834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0912
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4834
En Düşük
16,3796
16:0617,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2487
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7447
En Düşük
17,4621
16:06983,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,68
|Açılış
|: 983,80
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
984,95
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:05
|MAGEN
|11,55
|95.666.343
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,34
|3.025.736
|% 9,95
|
|HEDEF
|6,30
|20.259.223
|% 9,95
|
|MMCAS
|2,71
|272.913
|% 9,72
|
|ULUUN
|17,02
|266.074.115
|% 8,75
|
|PSGYO
|11,67
|315.713.183
|% -9,95
|
|DAPGM
|30,42
|19.297.889
|% -3,98
|
|IHLGM
|0,75
|27.007.902
|% -3,85
|
|INVEO
|35,26
|34.880.243
|% -2,87
|
|SUNTK
|22,88
|44.774.098
|% -2,80
|
|PSGYO
|11,67
|315.713.183
|% -9,95
|
|YYLGD
|13,39
|186.523.905
|% 4,61
|
|SOKM
|14,47
|161.198.738
|% 3,36
|
|BERA
|10,36
|127.050.358
|% 1,57
|
|ESEN
|33,84
|116.737.120
|% 4,83
|
|MOBTL
|1,71
|56.392.156
|% 1,18
|
|PSGYO
|11,67
|315.713.183
|% -9,95
|
|YYLGD
|13,39
|186.523.905
|% 4,61
|
|MAGEN
|11,55
|95.666.343
|% 10,00
|
|HUNER
|2,58
|19.704.634
|% -1,53
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4727
|16,4808
|% 0,54
|
|Euro
|17,6834
|17,7388
|% 1,39
|
|Sterlin
|20,6349
|20,7384
|% 1,13
|
|Frank
|17,1111
|17,2141
|% 0,95
|
|Riyal
|4,3794
|4,4014
|% 0,50
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|11,49
|
|Altın Gr.
|982
|982
|8,87
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.626
|37,00
|
|Tam
|6.498
|6.660
|39,83
|
|Yarım
|3.141
|3.222
|19,26
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,64
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,20
|
|B. Petrol
|116
|116
|-0,79
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20PRKME
Yüzde 4.71 oranında artışla 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 020 adet işlem
-
16:19TRCAS
Yüzde 4.96 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 521, 070 adet işlem
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16:17XU100
Endeks 2, 595 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 27, 879.00 milyon TL de
-
16:16TIRE
Yüzde 5.34 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 339, 829 adet işlem
-
16:15OZKGY
Yüzde 4.43 oranında artışla 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 511, 415 adet işlem