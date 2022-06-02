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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.06.2022 16:16
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 4,58 95,42
2019 4,04 95,96
2020 4 96
2021 4 96




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034278


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YUNSA 31,24 26.996.945 % 10,00  
MAGEN 11,55 95.666.343 % 10,00  
MZHLD 88,60 10.935.101 % 9,99  
EPLAS 19,06 33.344.718 % 9,98  
DOKTA 24,34 3.025.736 % 9,95  
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Dolar 16,4694 16,4760 % 0,51  
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Sterlin 20,6157 20,7190 % 1,03  
Frank 17,0956 17,1986 % 0,86  
Riyal 4,3780 4,4000 % 0,47  
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16:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.858 11,02  
Altın Gr. 984 984 10,86  
Cumhuriyet 6.530 6.629 40,00  
Tam 6.507 6.669 48,78  
Yarım 3.145 3.226 23,59  
Çeyrek 1.577 1.613 11,80  
Gümüş.Ons 22,12 22,14 0,29  
Gümüş Gr. 11,74 11,76 0,24  
B. Petrol 116 116 -0,67  
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