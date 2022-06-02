TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2022 16:16
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 4,58 95,42
2019 4,04 95,96
2020 4 96
2021 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034278
BIST
16:042.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 24,67
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:0416,4760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0838
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4817
En Düşük
16,3796
16:0417,6910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1950
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
16:04984,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 11,18
|Açılış
|: 984,40
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
984,95
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:04
|YUNSA
|31,24
|26.996.945
|% 10,00
|
|MAGEN
|11,55
|95.666.343
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.344.718
|% 9,98
|
|DOKTA
|24,34
|3.025.736
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|315.713.183
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.205.743
|% -9,94
|
|DAPGM
|30,42
|19.297.889
|% -3,98
|
|AVGYO
|2,69
|16.293.719
|% -3,93
|
|IHLGM
|0,75
|27.007.902
|% -3,85
|
|THYAO
|49,86
|3.011.688.553
|% 1,22
|
|SASA
|40,82
|2.409.308.703
|% 8,22
|
|AKBNK
|8,69
|1.546.871.122
|% 2,72
|
|SISE
|21,02
|1.231.032.762
|% 0,29
|
|KRDMD
|15,18
|1.157.350.440
|% 0,53
|
|YKBNK
|4,86
|894.807.630
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,69
|1.546.871.122
|% 2,72
|
|EKGYO
|2,85
|416.616.316
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,26
|171.298.596
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,87
|447.213.408
|% -0,10
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4694
|16,4760
|% 0,51
|
|Euro
|17,6593
|17,6910
|% 1,11
|
|Sterlin
|20,6157
|20,7190
|% 1,03
|
|Frank
|17,0956
|17,1986
|% 0,86
|
|Riyal
|4,3780
|4,4000
|% 0,47
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|11,02
|
|Altın Gr.
|984
|984
|10,86
|
|Cumhuriyet
|6.530
|6.629
|40,00
|
|Tam
|6.507
|6.669
|48,78
|
|Yarım
|3.145
|3.226
|23,59
|
|Çeyrek
|1.577
|1.613
|11,80
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,14
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,24
|
|B. Petrol
|116
|116
|-0,67
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:19TRCAS
Yüzde 4.96 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 521, 070 adet işlem
-
16:17XU100
Endeks 2, 595 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 27, 879.00 milyon TL de
-
16:16TIRE
Yüzde 5.34 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 339, 829 adet işlem
-
16:15OZKGY
Yüzde 4.43 oranında artışla 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 511, 415 adet işlem
-
16:15OZKGY
Yüzde 4.43 oranında artışla 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 511, 415 adet işlem