TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2022 16:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 3.69 96.31
2016 5.53 94.47
2017 6.04 93.96
2018 3.36 96.64
2019 4,12 95,88
2020 4 96
2021 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034281
BIST
16:362.588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,84
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:3616,4860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0938
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4860
En Düşük
16,3796
16:3617,7234
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2274
|Açılış
|: 17,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
16:36987,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 14,15
|Açılış
|: 987,38
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
987,79
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:35
|YUNSA
|31,24
|27.040.962
|% 10,00
|
|MAGEN
|11,55
|95.770.651
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.456.296
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.357.660
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|317.681.948
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.370.973
|% -9,94
|
|FENER
|43,00
|135.633.504
|% -4,40
|
|DAPGM
|30,30
|20.394.532
|% -4,36
|
|TSKB
|2,20
|273.069.675
|% -4,35
|
|THYAO
|49,58
|3.282.930.567
|% 0,65
|
|SASA
|40,78
|2.594.949.335
|% 8,11
|
|AKBNK
|8,62
|1.737.524.143
|% 1,89
|
|SISE
|20,94
|1.336.179.433
|% -0,10
|
|KRDMD
|15,13
|1.274.093.897
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,82
|971.306.686
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,62
|1.737.524.143
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,82
|501.176.481
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,26
|193.812.825
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,85
|471.822.733
|% -0,62
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4740
|16,4761
|% 0,51
|
|Euro
|17,6815
|17,7311
|% 1,34
|
|Sterlin
|20,6043
|20,7077
|% 0,98
|
|Frank
|17,1062
|17,2093
|% 0,92
|
|Riyal
|4,3784
|4,4003
|% 0,48
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|19,19
|
|Altın Gr.
|987
|987
|14,15
|
|Cumhuriyet
|6.555
|6.654
|65,00
|
|Tam
|6.525
|6.689
|68,71
|
|Yarım
|3.154
|3.236
|33,23
|
|Çeyrek
|1.582
|1.618
|16,62
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,22
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,22
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,67
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50AKSGY
Yüzde 7.41 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 594, 633 adet işlem
-
16:49SKTAS
Yüzde 4.75 oranında artışla 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 145, 391 adet işlem
-
16:48BRKSN
Yüzde 4.63 oranında artışla 8.81 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 538 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 2, 584 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 30, 785.00 milyon TL de
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16:46NATEN
Yüzde 5.08 oranında artışla 63.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 036 adet işlem