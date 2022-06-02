TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2022 16:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 5.52 94.48
2016 5.65 94.35
2017 5.76 94.24
2018 4.75 95.25
2019 4,22 95,78
2020 4 96
2021 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034283
BIST
16:052.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 24,39
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:0516,4834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0912
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4834
En Düşük
16,3796
16:0517,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2487
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7447
En Düşük
17,4621
16:05983,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 10,58
|Açılış
|: 983,80
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
984,95
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:03
|MAGEN
|11,55
|95.666.343
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,34
|3.025.736
|% 9,95
|
|HEDEF
|6,30
|20.259.223
|% 9,95
|
|MMCAS
|2,71
|272.913
|% 9,72
|
|ULUUN
|17,02
|266.074.115
|% 8,75
|
|PSGYO
|11,67
|315.713.183
|% -9,95
|
|DAPGM
|30,42
|19.297.889
|% -3,98
|
|IHLGM
|0,75
|27.007.902
|% -3,85
|
|INVEO
|35,26
|34.880.243
|% -2,87
|
|SUNTK
|22,88
|44.774.098
|% -2,80
|
|PSGYO
|11,67
|315.713.183
|% -9,95
|
|ULUUN
|17,02
|266.074.115
|% 8,75
|
|YYLGD
|13,39
|186.523.905
|% 4,61
|
|SOKM
|14,47
|161.198.738
|% 3,36
|
|BERA
|10,36
|127.050.358
|% 1,57
|
|IHLGM
|0,75
|27.007.902
|% -3,85
|
|MOBTL
|1,71
|56.392.156
|% 1,18
|
|PSGYO
|11,67
|315.713.183
|% -9,95
|
|FORMT
|1,54
|35.195.988
|% -0,65
|
|ARDYZ
|5,92
|102.798.047
|% 2,25
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4683
|16,4820
|% 0,55
|
|Euro
|17,6810
|17,7330
|% 1,35
|
|Sterlin
|20,6093
|20,7127
|% 1,00
|
|Frank
|17,0926
|17,1956
|% 0,84
|
|Riyal
|4,3777
|4,3997
|% 0,46
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|10,04
|
|Altın Gr.
|981
|981
|7,83
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.616
|27,00
|
|Tam
|6.493
|6.655
|34,24
|
|Yarım
|3.138
|3.219
|16,56
|
|Çeyrek
|1.574
|1.609
|8,28
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,18
|
|B. Petrol
|115
|115
|-1,07
|
Seans Raporu
16:03
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-
16:17XU100
Endeks 2, 595 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 27, 879.00 milyon TL de
-
16:16TIRE
Yüzde 5.34 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 339, 829 adet işlem
-
16:15OZKGY
Yüzde 4.43 oranında artışla 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 511, 415 adet işlem
-
16:15OZKGY
Yüzde 4.43 oranında artışla 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 511, 415 adet işlem
-
16:14BRISA
Yüzde 6.69 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 491, 336 adet işlem