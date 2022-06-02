TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2022 16:18
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 6.9 93.1
2016 6.44 93.56
2017 6.19 93.81
2018 4.88 95.12
2019 4 96
2020 4 96
2021 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034285
BIST
16:052.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 24,39
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:0516,4808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0886
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4817
En Düşük
16,3796
16:0517,7388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2428
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
16:05983,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 10,58
|Açılış
|: 983,80
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
984,95
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:03
|YUNSA
|31,24
|26.994.415
|% 10,00
|
|MAGEN
|11,55
|95.665.350
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.344.718
|% 9,98
|
|DOKTA
|24,34
|3.025.736
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|315.605.819
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.205.638
|% -9,94
|
|DAPGM
|30,40
|19.079.839
|% -4,04
|
|AVGYO
|2,69
|16.186.063
|% -3,93
|
|IHLGM
|0,75
|27.005.671
|% -3,85
|
|THYAO
|49,86
|2.998.284.293
|% 1,22
|
|SASA
|40,84
|2.398.309.490
|% 8,27
|
|AKBNK
|8,70
|1.529.418.453
|% 2,84
|
|SISE
|21,00
|1.222.306.058
|% 0,19
|
|KRDMD
|15,17
|1.156.894.044
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,85
|893.429.219
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,70
|1.529.418.453
|% 2,84
|
|EKGYO
|2,85
|416.494.166
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,27
|171.258.821
|% -1,55
|
|DOHOL
|3,86
|445.289.403
|% -0,36
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4694
|16,4760
|% 0,51
|
|Euro
|17,6593
|17,6910
|% 1,11
|
|Sterlin
|20,6236
|20,7270
|% 1,07
|
|Frank
|17,1110
|17,2141
|% 0,95
|
|Riyal
|4,3783
|4,4003
|% 0,48
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|10,61
|
|Altın Gr.
|983
|983
|9,87
|
|Cumhuriyet
|6.530
|6.629
|40,00
|
|Tam
|6.500
|6.662
|42,07
|
|Yarım
|3.142
|3.223
|20,35
|
|Çeyrek
|1.576
|1.611
|10,18
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,22
|
|B. Petrol
|116
|116
|-0,73
|
Seans Raporu
16:03
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-
16:17XU100
Endeks 2, 595 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 27, 879.00 milyon TL de
-
16:16TIRE
Yüzde 5.34 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 339, 829 adet işlem
-
16:15OZKGY
Yüzde 4.43 oranında artışla 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 511, 415 adet işlem
-
16:15OZKGY
Yüzde 4.43 oranında artışla 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 511, 415 adet işlem
-
16:14BRISA
Yüzde 6.69 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 491, 336 adet işlem