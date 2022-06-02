TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2022 18:16
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 4,25 95,75
2019 3,92 96,08
2020 4 96
2021 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034355
BIST
18:052.602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,80
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
18:0516,4821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0899
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4874
En Düşük
16,3796
18:0517,7656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2696
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7656
En Düşük
17,4621
18:05988,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 14,95
|Açılış
|: 988,17
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,33
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|11,55
|96.597.215
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.287.571
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|12.142.098
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.552.358
|% 9,98
|
|BURCE
|27,82
|22.877.872
|% 9,96
|
|PSGYO
|11,67
|320.595.398
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.843.296
|% -9,94
|
|TSKB
|2,11
|618.524.653
|% -8,26
|
|IHLGM
|0,74
|28.901.020
|% -5,13
|
|DAPGM
|30,38
|24.766.156
|% -4,10
|
|THYAO
|49,40
|3.984.549.505
|% 0,28
|
|SASA
|40,16
|3.279.040.942
|% 6,47
|
|AKBNK
|8,83
|2.697.230.922
|% 4,37
|
|KRDMD
|15,20
|1.700.309.928
|% 0,66
|
|SISE
|21,02
|1.648.353.509
|% 0,29
|
|AKBNK
|8,83
|2.697.230.922
|% 4,37
|
|TSKB
|2,11
|618.524.653
|% -8,26
|
|EKGYO
|2,82
|702.060.707
|% 0,36
|
|YKBNK
|4,84
|1.165.279.872
|% 2,11
|
|SKBNK
|1,26
|203.582.088
|% -2,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4671
|16,4821
|% 0,55
|
|Euro
|17,7179
|17,7656
|% 1,54
|
|Sterlin
|20,5951
|20,6984
|% 0,93
|
|Frank
|17,0824
|17,1853
|% 0,78
|
|Riyal
|4,3781
|4,4000
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|19,63
|
|Altın Gr.
|989
|989
|15,48
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,24
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,24
|
|B. Petrol
|116
|116
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
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