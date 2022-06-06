TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.06.2022 23:21
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Damla CANSEVER 30.05.2022 11
Gözdenur ÖZEL KARADENİZ 30.05.2022 9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035104
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 46,87
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.654
En Düşük
2.620
18:0516,6236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0502
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2800
|
16,6800
En Düşük
16,5644
18:0511,7983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0312
|Açılış
|: 11,7983
|
|Önceki Kapanış
|: 11,7671
|
11,8943
En Düşük
11,7693
18:05983,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,75
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|62,70
|4.630.063
|% 10,00
|
|ERCB
|37,62
|71.906.795
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,25
|57.032.567
|% 10,00
|
|DAGHL
|29,70
|12.005.240
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.475.970
|% 9,99
|
|MZHLD
|79,90
|6.105.606
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,03
|117.483.905
|% -8,99
|
|YGGYO
|25,72
|4.817.288
|% -3,60
|
|SANFM
|33,80
|15.730.340
|% -3,26
|
|HEDEF
|6,71
|36.042.531
|% -3,17
|
|THYAO
|47,86
|5.066.621.395
|% -0,25
|
|SASA
|44,28
|4.440.231.645
|% 0,87
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 3,88
|
|GARAN
|16,14
|3.077.474.046
|% 7,17
|
|SISE
|21,88
|2.691.610.540
|% 5,09
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,87
|1.094.383.928
|% 3,24
|
|YKBNK
|4,98
|1.726.636.198
|% 2,89
|
|ODAS
|3,00
|938.073.341
|% 7,14
|
|DOHOL
|4,19
|1.028.456.560
|% 6,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6099
|16,6236
|% 0,30
|
|Euro
|11,7823
|11,7983
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,7499
|20,8540
|% 0,30
|
|Frank
|17,0390
|17,1417
|% 0,29
|
|Riyal
|4,4164
|4,4386
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|0,50
|
|Altın Gr.
|983
|984
|2,75
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,03
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, PGSUS, SISE
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 59 artarak (% 1.61 ) 2, 376
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, DAGHL, FLAP, RYSAS, KAPLM, TETMT, ULUUN, KRSTL, KNFRT
-
17:59
TETMT, TUKAS, TRCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
SANFM, EPLAS, YGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında