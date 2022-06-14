TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.06.2022 10:59
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037137
BIST
14:132.505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -5,32
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
14:1317,2764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0148
|Açılış
|: 17,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
14:1318,0741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0824
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
14:131.012,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.013,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler14:13
|IDEAS
|19,69
|15.507.285
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.310.040
|% 10,00
|
|UFUK
|60,95
|1.744.942
|% 9,92
|
|BALAT
|9,19
|429.549
|% 9,67
|
|BRKO
|1,37
|1.972.729
|% 9,60
|
|TSGYO
|4,94
|4.496.591
|% -9,85
|
|ULUUN
|18,11
|72.753.966
|% -7,74
|
|MOBTL
|1,75
|168.786.433
|% -6,42
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|OYAYO
|7,03
|1.713.659
|% -5,00
|
|THYAO
|47,06
|2.563.323.607
|% 0,13
|
|EREGL
|30,78
|1.108.046.399
|% -1,16
|
|SISE
|21,68
|963.194.972
|% -2,17
|
|SASA
|43,06
|848.939.030
|% 1,03
|
|KRDMD
|13,02
|678.535.213
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,59
|327.869.971
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,75
|168.786.433
|% -6,42
|
|YKBNK
|4,65
|424.364.549
|% -1,69
|
|ODAS
|2,84
|237.514.049
|% 0,71
|
|DOHOL
|4,02
|258.346.585
|% -0,99
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2657
|17,2764
|% 0,09
|
|Euro
|18,0396
|18,0741
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,8176
|20,9220
|% -0,24
|
|Frank
|17,3034
|17,4077
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5885
|4,6116
|% 0,08
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|2,16
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|4,09
|
|Cumhuriyet
|6.736
|6.838
|-12,00
|
|Tam
|6.729
|6.826
|8,00
|
|Yarım
|3.303
|3.338
|3,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.669
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,16
|21,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,06
|
|B. Petrol
|123
|123
|1,08
|