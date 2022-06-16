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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.06.2022 14:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi

Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI USD (TL) 100 21.10.2021 Tarih ve 6 nolu Karar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037674


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BIST En Aktif Hisseler15:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 28,60 98.936 % 10,00  
IMASM 48,74 4.989.883 % 9,97  
LIDFA 10,57 5.264.066 % 9,65  
TSGYO 5,36 67.637.652 % 9,61  
DAGHL 29,32 1.371.005 % 8,35  
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15:16 Alış Satış %  
Dolar 17,2934 17,3115 % 0,08  
Euro 18,1537 18,1739 % -0,55  
Sterlin 21,1672 21,2734 % -0,65  
Frank 17,8923 18,0001 % 0,37  
Riyal 4,5986 4,6216 % 0,02  
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15:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 -9,42  
Altın Gr. 1.027 1.027 -5,76  
Cumhuriyet 6.827 6.931 67,00  
Tam 6.803 6.909 -57,00  
Yarım 3.340 3.379 -28,00  
Çeyrek 1.673 1.689 -14,00  
Gümüş.Ons 21,84 21,87 -0,09  
Gümüş Gr. 12,12 12,14 -0,08  
B. Petrol 119 119 -0,47  
Seans Raporu 15:16
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