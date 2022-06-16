TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 14:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI USD (TL) 100 21.10.2021 Tarih ve 6 nolu Karar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037674
BIST
15:182.513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 27,90
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
15:1817,3114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0131
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:1818,1653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1099
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:181.027,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,06
|Açılış
|: 1.027,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:16
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|4.989.883
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,36
|67.637.652
|% 9,61
|
|DAGHL
|29,32
|1.371.005
|% 8,35
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,36
|3.688.309
|% -4,65
|
|BAYRK
|5,97
|6.015.921
|% -4,17
|
|YGGYO
|21,58
|12.228.041
|% -3,57
|
|THYAO
|48,10
|2.597.095.631
|% 1,61
|
|EREGL
|28,88
|2.132.897.790
|% -1,10
|
|SISE
|21,70
|1.256.689.719
|% 3,04
|
|SASA
|45,94
|1.239.625.918
|% 1,10
|
|KOZAL
|190,90
|923.193.601
|% 6,29
|
|PRDGS
|2,81
|462.346.676
|% 1,81
|
|ODAS
|2,95
|387.023.719
|% -2,32
|
|YKBNK
|4,75
|526.514.548
|% 2,15
|
|AKBNK
|8,69
|733.084.656
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,58
|218.415.656
|% 1,18
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2934
|17,3115
|% 0,08
|
|Euro
|18,1537
|18,1739
|% -0,55
|
|Sterlin
|21,1672
|21,2734
|% -0,65
|
|Frank
|17,8923
|18,0001
|% 0,37
|
|Riyal
|4,5986
|4,6216
|% 0,02
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-9,42
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.931
|67,00
|
|Tam
|6.803
|6.909
|-57,00
|
|Yarım
|3.340
|3.379
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,08
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,47
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:31IPEKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 18.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 348, 928 adet işlem
-
15:30GWIND
Yüzde 5.13 oranında artışla 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 922, 547 adet işlem
-
15:29YYLGD
Yüzde 6.58 oranında artışla 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 217, 591 adet işlem
-
15:28XU100
Endeks 2, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 19, 554.00 milyon TL de
-
15:28SANEL
Yüzde 7.47 oranında artışla 6.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 923 adet işlem