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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:192.486
Değişim :  1,41% |  34,54
Açılış :  2.449  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.493 En Düşük
2.448
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 678,80 9.660.815 % 10,00  
KLRHO 12,55 13.619.143 % 9,99  
IMASM 63,35 9.966.350 % 9,98  
UFUK 84,90 1.668.492 % 9,97  
RTALB 10,16 150.925.476 % 9,96  
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14:17 Alış Satış %  
Dolar 17,5733 17,5865 % 0,88  
Euro 18,0366 18,0490 % 1,89  
Sterlin 21,0660 21,1716 % 1,25  
Frank 18,0860 18,1950 % 1,64  
Riyal 4,6657 4,6891 % 0,62  
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14:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.717 7,55  
Altın Gr. 971 971 11,25  
Cumhuriyet 6.525 6.624 11,00  
Tam 6.557 6.620 -4,00  
Yarım 3.195 3.236 3,00  
Çeyrek 1.602 1.618 2,00  
Gümüş.Ons 18,86 18,88 0,17  
Gümüş Gr. 10,66 10,68 0,18  
B. Petrol 104 104 -1,85  
Seans Raporu 14:17
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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