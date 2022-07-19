TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.07.2022 14:31
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046373
BIST
14:192.486
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 34,54
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.493
En Düşük
2.448
14:1917,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1584
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5908
En Düşük
17,4264
14:1918,0610
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,3470
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0610
En Düşük
17,6727
14:19970,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 11,07
|Açılış
|: 970,62
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler14:17
|POLTK
|678,80
|9.660.815
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|13.619.143
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.966.350
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RTALB
|10,16
|150.925.476
|% 9,96
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,29
|29.246.689
|% -5,78
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|410,10
|30.359.117
|% -3,73
|
|CANTE
|55,15
|26.365.339
|% -3,25
|
|THYAO
|50,50
|2.633.556.342
|% 1,04
|
|SISE
|20,84
|1.084.950.795
|% 0,87
|
|EKGYO
|3,08
|1.000.922.484
|% 3,70
|
|YKBNK
|4,49
|808.129.998
|% 2,28
|
|EREGL
|27,60
|714.114.294
|% 1,02
|
|EKGYO
|3,08
|1.000.922.484
|% 3,70
|
|YKBNK
|4,49
|808.129.998
|% 2,28
|
|ODAS
|3,52
|633.006.573
|% 0,86
|
|TSKB
|2,19
|160.044.989
|% 2,34
|
|THYAO
|50,50
|2.633.556.342
|% 1,04
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5733
|17,5865
|% 0,88
|
|Euro
|18,0366
|18,0490
|% 1,89
|
|Sterlin
|21,0660
|21,1716
|% 1,25
|
|Frank
|18,0860
|18,1950
|% 1,64
|
|Riyal
|4,6657
|4,6891
|% 0,62
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|7,55
|
|Altın Gr.
|971
|971
|11,25
|
|Cumhuriyet
|6.525
|6.624
|11,00
|
|Tam
|6.557
|6.620
|-4,00
|
|Yarım
|3.195
|3.236
|3,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.618
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,88
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,18
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,85
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:32TURGG
Yüzde 4.97 oranında artışla 198.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 121 adet işlem
-
14:31CEMTS
Yüzde 5.06 oranında artışla 27.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 106, 760 adet işlem
-
14:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, ARCLK, FROTO
-
14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 9 artarak (% 1.43 ) 2, 190
-
14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESPC, IMASM, KLRHO, RTALB, HUBVC, UFUK, RAYSG, POLTK