TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.08.2022 14:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051012
BIST
15:492.671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 15,06
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
15:4917,9571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0713
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
15:4918,3543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0144
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
15:491.030,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,80
|Açılış
|: 1.030,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler15:47
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.778.360
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,45
|69.789.924
|% 9,96
|
|PRKME
|8,83
|66.779.088
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|YAYLA
|5,07
|5.346.173
|% -9,95
|
|KZBGY
|57,50
|86.167.716
|% -9,87
|
|IHGZT
|0,76
|20.685.167
|% -9,52
|
|LIDFA
|7,53
|25.837.775
|% -8,62
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|THYAO
|52,95
|4.588.108.179
|% 2,82
|
|SASA
|48,82
|2.291.345.263
|% 4,99
|
|SISE
|22,80
|1.753.814.465
|% -1,30
|
|EREGL
|27,94
|1.031.215.519
|% -0,36
|
|ODAS
|4,01
|923.078.530
|% 3,08
|
|TSKB
|2,62
|706.896.529
|% -0,38
|
|ODAS
|4,01
|923.078.530
|% 3,08
|
|EKGYO
|3,12
|630.169.999
|% -0,64
|
|YKBNK
|4,84
|759.765.182
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,69
|242.162.892
|% 0,00
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9481
|17,9570
|% 0,40
|
|Euro
|18,3336
|18,3625
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,8633
|21,9729
|% -0,01
|
|Frank
|18,7781
|18,8913
|% 0,05
|
|Riyal
|4,7642
|4,7881
|% 0,28
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|13,51
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|12,09
|
|Cumhuriyet
|6.848
|6.952
|75,00
|
|Tam
|6.890
|6.942
|59,00
|
|Yarım
|3.357
|3.394
|29,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,42
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,35
|