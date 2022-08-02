TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.08.2022 21:23
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Oluna
13:492.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 22,69
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
13:4917,9661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
13:4918,3238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0744
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3238
En Düşük
18,2181
13:491.017,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.017,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler13:49
|YEOTK
|21,92
|127.485.258
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|51.707.527
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|419.975
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|818.961
|% 9,97
|
|KRPLS
|7,51
|221.732.316
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,57
|8.198.292
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.015.008
|% -9,79
|
|TURGG
|244,30
|18.845.806
|% -9,22
|
|ISGYO
|19,07
|146.529.189
|% -7,52
|
|KZBGY
|53,40
|74.108.498
|% -7,05
|
|THYAO
|53,90
|4.425.106.819
|% 2,96
|
|SISE
|23,28
|2.096.280.949
|% 1,84
|
|SASA
|48,94
|933.070.991
|% 1,41
|
|ASELS
|23,08
|685.468.551
|% 1,58
|
|TSKB
|2,78
|630.464.374
|% 6,51
|
|TSKB
|2,78
|630.464.374
|% 6,51
|
|ODAS
|4,15
|533.407.191
|% 3,75
|
|EKGYO
|3,10
|381.777.094
|% 0,65
|
|ZOREN
|2,29
|266.909.968
|% 9,57
|
|AKFGY
|2,77
|319.226.627
|% 9,06
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9516
|17,9661
|% 0,12
|
|Euro
|18,3082
|18,3238
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,8100
|21,9193
|% 0,28
|
|Frank
|18,6492
|18,7615
|% -0,06
|
|Riyal
|4,7636
|4,7875
|% 0,09
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,81
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,31
|
|Cumhuriyet
|6.785
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.819
|6.869
|13,00
|
|Yarım
|3.323
|3.358
|6,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.679
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,92
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,89
|