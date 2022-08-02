TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.08.2022 21:35
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gökçen Yaman AKGÜN 28.02.2018 2017 Devam Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2016-2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı Yatırım Port. Yöneticisi 2011-2016 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı TL Menkul Kıymetler Yöneticisi 25 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Fatimet Tinemis SARIHAN 28.02.2018 '98 - '99 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Müşteri Hizmetleri - '99 - '00 Meksa Yatırım Menkul Değerler / Uzman Yardımcısı - '00 - '02 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '02 - '04 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Yönetmen - '04 - '08 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Uzman - '08 - '15 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. . / Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Fatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 28.02.2018 '02 - '03 Akbank T.A.Ş. / Satış Temsilcisi - '03 - '06 Akemeklilik A.Ş. / Danışman - Eylül02/2006-05/2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 05/2013-07/2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 07/2014- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senetleri Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi / Müdür 18 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Salih Ozan DOĞAN 28.02.2018 ''10 - '13 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Araştırma Departmanı - Nisan '13 - Aralık '13 TSPAKB / Araştırma ve İstatistik Departmanı - '13 Aralık - '15 Nisan Halk Yatırım Menkul Değerler, Araştırma Departmanı - Nisan '15 - Aralık '15 Fokus Portföy Yönetimi - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 10 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı ,Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme
Kenan TURAN 05.04.2018 Mayıs 2010- Nisan 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler Müdür Yardımcısı /Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür / Araştırma, Nisan 2018- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Muhammet TİRYAKİ 28.02.2018 03.2010 - 09.2015 T. Garanti Bankası -Yatırım İşlemleri Müşteri Temsilcisi, Uzman 01.08.2016 - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.ş. / Uzman 10 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Ayşe Seher AYDIN 31.01.2019 Temmuz '06 - Ağustos '06 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Stajyer - '07-'08 T. Garanti Bankası A.Ş. / Müşteri Temsilciliği - '08-'11 Tekstil Yatırım A.Ş. / Yönetmen Yardımcısı - '11-'18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen -Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 14 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Özkan BALCI 31.01.2019 '95 - '98 Alan Menkul A.Ş. / Araştırma Müdürü - '98 - '99 Garanti Yatırım A.Ş. / Dealer - '00 - '05 Deniz Yatırım A.Ş. / Müdür - '11 - '07 TEB Yatırım A.Ş. / Müdür - '07 - '19 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 25 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Serkan ŞEVİK 31.01.2019 '93-'95 Dışbank Menkul Kıymetler Müdürlüğü / Part Time - '95 - '96 Index Futures Group INC / Dealer - '98 - ' '11 EVG Yatırım / Yönetici - '11 - '14 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetici - '14- '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetici - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 27 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Zühal BAYAR 31.01.2019 '97 - '99 Ziraat Bankası A.Ş. / Uzman - '99 - '12 Finansinvest / Yönetici - '14 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 23 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Oğuzhan ÖZER 31.01.2019 '10 - '14 Finans Yatırım Menkul Değerler / Yetkili - '14 - '15 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Varlık Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - ' 15 - ' 17 Ünlü Yatırım Holding A.Ş. / Yönetmen - '17 - '18 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - 2020 - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 10 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Oğuz ZIDDIOĞLU 11.05.2020 '2012 - '2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - '2018 - '2020 Tacirler Yatırım / Yönetmen - 2020 - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 13 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Kerem YEREBASMAZ 01.02.2019 2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Müdür 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051302
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