TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.08.2022 11:44
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059047
BIST
13:033.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,93
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
13:0318,1940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0073
|Açılış
|: 18,2180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
13:0318,1712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0393
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1493
13:031.000,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,54
|Açılış
|: 1.000,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.000,39
BIST En Aktif Hisseler13:01
|EGGUB
|279,40
|88.325.949
|% 10,00
|
|ATSYH
|143,00
|8.377.941
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|50.504.843
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|2.378.392
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|21.938.349
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|3.132.000
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|3.990.497
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.787.593
|% -9,98
|
|SEYKM
|10,02
|49.821.409
|% -5,65
|
|FENER
|59,95
|232.312.043
|% -5,44
|
|THYAO
|72,05
|3.900.063.385
|% 2,27
|
|GARAN
|23,22
|1.723.326.932
|% -4,13
|
|HALKB
|8,36
|1.587.783.955
|% 6,63
|
|PETKM
|13,60
|1.387.923.885
|% 1,12
|
|VAKBN
|7,09
|1.153.930.960
|% 6,62
|
|EKGYO
|4,03
|1.133.214.204
|% 0,00
|
|HALKB
|8,36
|1.587.783.955
|% 6,63
|
|VAKBN
|7,09
|1.153.930.960
|% 6,62
|
|YKBNK
|6,80
|1.017.829.079
|% -0,87
|
|PETKM
|13,60
|1.387.923.885
|% 1,12
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1767
|18,2067
|% 0,03
|
|Euro
|18,1666
|18,1773
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,0865
|21,1922
|% -0,09
|
|Frank
|18,5058
|18,6173
|% -0,33
|
|Riyal
|4,8284
|4,8526
|% 0,16
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-12,60
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-5,19
|
|Cumhuriyet
|6.697
|6.798
|-65,00
|
|Tam
|6.729
|6.780
|-52,00
|
|Yarım
|3.279
|3.314
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.657
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,03
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,77
|94,77
|-3,07
|