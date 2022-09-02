TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.09.2022 11:24
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059575
BIST
11:273.191
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 48,72
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
11:2718,2252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
11:2718,1959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0911
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2202
En Düşük
18,1031
11:27998,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,73
|Açılış
|: 998,54
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler11:27
|KNFRT
|10,57
|23.368.886
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|42.675.517
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.334.420
|% 9,94
|
|BRMEN
|3,29
|376.748
|% 8,94
|
|ULUSE
|140,40
|9.198.869
|% 8,42
|
|MTRKS
|47,52
|1.793.357
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|CANTE
|77,50
|9.248.957
|% -5,49
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|DITAS
|25,16
|7.001.330
|% -4,84
|
|THYAO
|71,90
|2.023.648.393
|% 1,13
|
|AKBNK
|12,56
|2.021.778.238
|% 5,99
|
|HALKB
|8,42
|1.444.939.100
|% -1,17
|
|YKBNK
|7,47
|1.397.254.428
|% -1,32
|
|VAKBN
|7,57
|1.015.740.361
|% -1,17
|
|YKBNK
|7,47
|1.397.254.428
|% -1,32
|
|HALKB
|8,42
|1.444.939.100
|% -1,17
|
|EKGYO
|4,04
|680.029.928
|% 1,00
|
|AKBNK
|12,56
|2.021.778.238
|% 5,99
|
|VAKBN
|7,57
|1.015.740.361
|% -1,17
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2177
|18,2252
|% 0,16
|
|Euro
|18,1803
|18,1959
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,9972
|21,1025
|% 0,29
|
|Frank
|18,5235
|18,6351
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8340
|4,8582
|% 0,17
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,81
|
|Altın Gr.
|998
|999
|5,73
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.724
|6.778
|13,00
|
|Yarım
|3.276
|3.313
|6,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,53
|0,08
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|2,42
|