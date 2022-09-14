TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.09.2022 17:14
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Kıymetli Madenler Fonu
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063135
BIST
17:133.390
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -36,57
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
17:1318,2501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
17:1318,2512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0578
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
17:13999,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,65
|Açılış
|: 999,71
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ASELS
|33,00
|5.742.246.301
|% 10,00
|
|DESA
|31,72
|39.570.780
|% 9,99
|
|KNFRT
|12,33
|47.117.532
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|17.776.657
|% 9,99
|
|PENGD
|6,94
|74.083.008
|% 9,98
|
|ISCTR
|10,17
|1.319.527.702
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|71.075.976
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|107.310.670
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,23
|7.435.095.377
|% -8,44
|
|ASELS
|33,00
|5.742.246.301
|% 10,00
|
|THYAO
|72,65
|4.982.224.610
|% 2,18
|
|AKBNK
|14,19
|3.263.764.353
|% -9,96
|
|EREGL
|30,42
|2.698.856.307
|% -0,26
|
|EKGYO
|4,44
|2.649.218.784
|% -7,88
|
|KRDMD
|13,23
|7.435.095.377
|% -8,44
|
|YKBNK
|7,86
|2.483.960.235
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.263.764.353
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,44
|306.302.077
|% -2,04
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2426
|18,2501
|% 0,00
|
|Euro
|18,2281
|18,2512
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,0317
|21,1372
|% 0,57
|
|Frank
|18,9059
|19,0198
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8361
|4,8604
|% -0,10
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,99
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|0,53
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.754
|6.814
|-2,00
|
|Yarım
|3.291
|3.331
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,58
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,15
|
|B. Petrol
|94,85
|94,85
|1,68
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28ZPX30
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 45.15 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 247 adet işlem
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17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KOZAA, KOZAL
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17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 24 kaybederek (% -0.69 ) 3, 038
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, KNFRT, PAGYO, PENGD, ARSAN, IEYHO, TUKAS, ASELS, PRDGS, KIMMR
-
17:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GARAN, AKBNK, SNPAM, YKBNK, VAKBN, HALKB, TSKB, ATSYH, HKTM, ISCTR