TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.09.2022 16:53
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063368
BIST
16:493.371
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -76,18
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
16:4918,2736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0446
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
16:4918,3051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1005
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
16:49990,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,46
|Açılış
|: 990,08
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
986,80
BIST En Aktif Hisseler16:49
|MERKO
|5,39
|74.673.434
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|401.385.867
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|68.917.316
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|32.891.563
|% 9,96
|
|IMASM
|73,40
|18.097.311
|% 9,96
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.404.087
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.836.512.184
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.362.637.661
|% -9,98
|
|ASELS
|33,86
|8.927.059.206
|% 2,61
|
|THYAO
|74,15
|5.677.290.717
|% -0,20
|
|YKBNK
|7,08
|4.077.360.844
|% -9,92
|
|KRDMD
|13,28
|4.019.387.478
|% -1,63
|
|ISCTR
|9,16
|3.435.126.885
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.077.360.844
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,05
|2.051.161.999
|% -8,37
|
|ISCTR
|9,16
|3.435.126.885
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,28
|4.019.387.478
|% -1,63
|
|ASELS
|33,86
|8.927.059.206
|% 2,61
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2491
|18,2736
|% 0,24
|
|Euro
|18,2946
|18,3051
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,9400
|21,0450
|% -0,22
|
|Frank
|18,9880
|19,1024
|% 0,60
|
|Riyal
|4,8426
|4,8669
|% 0,13
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|-9,18
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-7,27
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.764
|-68,00
|
|Tam
|6.686
|6.750
|-42,00
|
|Yarım
|3.258
|3.300
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.650
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,51
|19,54
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,88
|91,88
|-2,22
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04RODRG
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 37.50 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 173 adet işlem
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17:03DESA
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 824, 787 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 3, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 26 altında . İşlem hacmi 70, 279.00 milyon TL de
-
17:02ALBRK
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 286, 034 adet işlem
-
17:00AKBNK
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.78 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 309, 137 adet işlem